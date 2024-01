E Méindeg de Moien ass ënnert anerem d'Aarbecht vum Staatsrot Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

« Et ass nëmmen, wa mir eis Wäerter an eis Rechtsprinzipien héich halen, datt mer den Zesummenhalt vun eiser Gesellschaft kënne garantéieren ». Dat sot de President vum Staatsrot d’lescht Woch um Neijoerschreceptioun vun der héijer Kierperschaft.

De Christophe Schiltz war e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun an huet erkläert, dass dee Saz virun allem op d’Aarbecht eben vum Conseil d’état gemënzt war.

Interpretéiert gouf et awer och als Wénk mat der Scheierpaart un déi Responsabel vum Heescheverbuet. Doriwwer wéilt hie sech awer net äusseren. Dat wier net seng Aufgab als Staatsrotspresident.

An der héijer Kierperschaft huet een an der Läscht op alle Fall souvill Aarbecht wéi nach ni.

Dacks wier et esou, dass d’Qualitéit vun den Texter iwwert déi Avise solle geschriwwe ginn "ze wënschen iwwreg géife loossen". D’Qualitéit wier ëmmer méi dacks net esou wéi et sollt sinn.

Heiansdo wier souguer e Manktem do, dass een iwwerhaapt versteet, wat d’Auteuren iwwerhaapt genee gemengt hunn.

Dofir wënscht ee sech an all Ministère e konkreten Uspriechpartner, fir béide Säiten d’Aarbecht ze vereinfachen a méi séier virun ze kommen.

