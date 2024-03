E Freideg an der Mëttesstonn gouf et op der N22 tëscht Réiden a Räichel en Accident, woura just een Auto involvéiert war.

En Automobilist hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass mat der Bäifuerersäit an e Bam gerannt. Op Fotoen ass ze gesinn, datt de Motor aus dem Auto erausgerappt gouf, dat wuel duerch de Schock vum Impakt. Der Police no gouf de Chauffer liicht blesséiert a koum fir eng Kontroll an d'Spidol. D'Drogen- an Alkoholtester sinn negativ ausgefall. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira