Leschten Donneschden war d'Staatsvisitt vun dem tschechesche President Petr Pavel.

Eng Méiglechkeet, fir eis groussherzoglech Koppel, him a senger Fra Lëtzebuerg ze weisen an dobäi der tschechescher Delegatioun dee beschten Empfang ze bidden. Mä wat stécht alles hannert esou enger Staatsvisitt, wat d'Preparatiounen eleng am Palais ugeet?

Wie këmmert sech ëm Alles? Service? Rouden Tapis? Sécherheet? Wie steet wou, herno wann et offiziell gëtt? Wat fir een Opwand ass dat Ganzt, ier d’Éieregäscht kommen, an u wat huet missten alles geduecht ginn?

Mir haten d'Méiglechkeet, fir mat der Kamera dobäi ze sinn, an hunn dierfen am Palais hannert d'Kulisse kucken, vun dëser grousser Staatsvisitt.