No der Origine an dem Präis ass d'Sécherheet vu Liewensmëttel fir Lëtzebuerger de wichtegste Facteur beim Akafen. Sou d'Resultat vum neisten Eurobarometer.

Déi Europäescher Autoritéit fir Liewensmëttelsécherheet (EFSA) huet an hirem neisten Eurobarometer festgehalen, datt d'Sécherheet vun de Liewensmëttel fir d'Lëtzebuergesch Bierger eng vun de gréisste Prioritéite beim Akaf huet. Se klasséiert sech op der drëtter Plaz vun de Facteuren, déi bei der Kafdecisioun eng Roll spillen, dat no der Origine vum Produit an dem Präis.

Aacht vun zéng Bierger vertrauen donieft den nationalen Autoritéite par rapport zu der Sécherheet viru Riske vu Liewensmëttel. Siwe vun zéng sinn et bei den europäeschen Autoritéiten. Dat ass eng Hausse op nationalem Niveau ëm 7 Prozent an op europäeschen Niveau ëm 10 Prozent par rapport zum Joer 2022.

D'Bewosstsinn fir Liewensmëttelsécherheet ass bannent der EU héich an och weider eropgaangen. Méi wéi Dräivéierel vun den EU-Bierger wëssen, dass d'Wëssenschaftler d'Grondlag vun der Liewensmëttelsécherheet sinn a knapp all aachte vun Zéng sinn der Meenung, dass d'EU-Virschrëften dozou bäidroen, datt d'Liewensmëttel sécher sinn.

Besuergt sinn d'Lëtzebuerger Bierger dem Eurobarometer no mat 47 Prozent fir de gréissten Deel iwwert de Mikroplastik. Duerno sinn et mat 40 Prozent Pestiziden an de Liewensmëttel a mat 38 Prozent Zousazstoffer.

Au Luxembourg, 8 personnes sur 10 font confiance aux autorités européennes et nationales en matière de sécurité alimentaire, selon le dernier Eurobaromètre (29.10.2025)

Le dernier Eurobaromètre mené par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) révèle que les citoyens luxembourgeois ne se soucient pas seulement de la nourriture qu'ils mangent, mais font également confiance au système qui assure sa sécurité.

Selon l’étude 2025 Eurobarometer Survey on Food Safety in the EU, la sécurité alimentaire se classe au troisième rang des facteurs influençant leurs décisions d'achat, après l'origine géographique et le coût. Huit citoyens sur dix font confiance aux autorités européennes et nationales comme sources d'information sur les risques alimentaires.

La campagne d’informations Safe2Eat, menée par l'EFSA et les pays de l'UE, fournit aux citoyens des conseils pratiques fondés sur des preuves scientifiques, ce qui permet aux consommateurs de faire des choix éclairés. Elle vise également à renforcer la confiance du public dans la sécurité alimentaire.

Principaux résultats de l’enquête Eurobaromètre 2025:

La sécurité alimentaire est une priorité: au Luxembourg, les facteurs les plus importants qui influencent les décisions liées à l’achat de denrées alimentaires sont la provenance des aliments, leur coût et leur sécurité.



La confiance en les institutions a augmenté: huit citoyens sur dix font confiance aux autorités nationales et plus de sept sur dix font confiance à l’UE comme source d’information sur les risques alimentaires. La confiance dans les autorités nationales et les institutions de l’UE a augmenté respectivement de 7 % et 10 % depuis 2022.

La sensibilisation à la sécurité alimentaire dans l’UE est élevée et en hausse: plus des trois quarts des citoyens de l'UE savent que les scientifiques sont à l'origine des décisions en matière de sécurité alimentaire (82 % pour les citoyens luxembourgeois), et près de huit sur dix estiment que les réglementations de l'UE contribuent à garantir la sécurité alimentaire.

Nikolaus Kriz, directeur général de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), a commenté ces conclusions: «Les derniers résultats de l'Eurobaromètre sont encourageants: davantage d'Européens reconnaissent et font désormais confiance au rôle essentiel de la science dans la protection des aliments que nous consommons chaque jour. Mais la confiance seule ne suffit pas: les citoyens ont besoin de conseils clairs et pratiques. C'est pourquoi, avec notre campagne d’informations Safe2Eat campaign, nous avons passé les cinq dernières années à transformer des données scientifiques qui peuvent sembler complexes en conseils utiles qui aident les Européens à faire des choix alimentaires plus sûrs et plus éclairés.»

Une véritable prise de conscience du rôle de l’UE en matière de sécurité alimentaire

De plus en plus de citoyens luxembourgeois savent comment fonctionne la sécurité alimentaire de l'UE: près de huit citoyens sur dix (85 %) estiment que la réglementation de l'UE contribue à garantir la sécurité alimentaire, et plus des trois quarts (82 %) savent que les scientifiques sont à l'origine des décisions de l'UE en matière de sécurité alimentaire.

La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen, ajoute: «De grands progrès ont été réalisés depuis le dernier Eurobaromètre, notamment au Luxembourg où de nombreux citoyens s'estiment mieux informés qu'en 2022. Créée en 2022, l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) poursuit une approche holistique de contrôles intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne alimentaire. Elle s’engage aussi à sensibiliser les consommateurs à l’importance de la sécurité alimentaire, afin que chaque citoyen se sente en sécurité et habilité à faire les bons choix en matière de nutrition, ici au Luxembourg.»

Les microplastiques, les additifs et les pesticides préoccupent

Les microplastiques constituent la principale préoccupation de 47 % des citoyens luxembourgeois, suivis de près par les résidus de pesticides dans les aliments (40 %) et les additifs dans les aliments et les boissons (38 %).

Les microplastiques constituent une préoccupation croissante, étant mentionnés par un Européen sur trois (33 %), soit une augmentation de 4 % depuis 2022. Si des différences régionales persistent – les Européens de l'Est ont tendance à être préoccupés par les additifs, les pays du Sud par les pesticides et les citoyens nordiques par les microplastiques –, la tendance générale indique une sensibilité croissante du public à la composition de son alimentation.

Transparence, confiance et travail d'équipe

Les résultats de l'Eurobaromètre 2025 soulignent l'importance de la science, de la transparence et des collaborations pour protéger la santé publique. Depuis 2020, l'EFSA et les autorités nationales européennes ont intensifié leurs efforts pour rendre la science plus accessible grâce à la campagne Safe2Eat, qui dote les citoyens des connaissances dont ils ont besoin pour faire des choix sûrs et éclairés, chaque jour, à chaque repas.

À propos de Safe2Eat

La campagne Safe2Eat aide les citoyens européens à mieux comprendre la sécurité alimentaire et à faire des choix éclairés en matière d'alimentation. Elle s'articule autour de trois axes principaux: la composition des aliments, l'alimentation et la santé, ainsi que la manipulation sûre des aliments. Elle explique comment les ingrédients sont évalués, l'impact de l'alimentation sur le bien-être et comment une préparation sûre réduit les risques. Tout au long de l'année 2025, les activités Safe2Eat se déploient dans toute l'UE et dans les pays participants, offrant aux citoyens des conseils pratiques et des ressources scientifiques sur la sécurité alimentaire.

À propos de l’EFSA

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority, ou EFSA) est une agence de l'Union européenne créée en 2002 pour fournir des conseils scientifiques impartiaux aux gestionnaires de risques et pour communiquer sur les risques associés à la chaîne alimentaire. Elle fournit les bases scientifiques des lois et réglementations visant à protéger les consommateurs européens contre les risques liés à l'alimentation et coopère avec les partenaires nationaux pour promouvoir la cohérence de l'information publique sur la sécurité alimentaire dans l'UE.

À propos de l’ALVA

L'Administration vétérinaire et alimentaire luxembourgeoise, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture, est responsable des contrôles de la chaîne alimentaire, notamment des inspections des denrées alimentaires, des inspections vétérinaires de la santé et du bien-être des animaux, et des inspections des aliments pour animaux. ALVA est l'interlocuteur unique des institutions européennes, des établissements alimentaires et des consommateurs.



