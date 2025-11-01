Lëtzebuerger Finanzministère mellt
Triple A vu Ratingsagencen Morningstar DBRS an Fitch Ratings confirméiert
D'Agencen géifen den zolitte Staatsbudget ervir hiewen trotz héijen Defenseausgaben an enger Populatioun, déi ëmmer méi al gëtt.
Och wann dëst Joer zu Lëtzebuerg en Defizit vun 0,8% vum PIB erwaart gëtt, wier d'Finanzlag vum Lëtzebuerger Staat nach ëmmer besser, wéi an de meeschten anere Länner vun der Eurozon.
D'Wirtschaft wier weider externe Risiken ausgesat mä Morningstar a Fitch géifen dovunner ausgoen, datt de Wirtschaftswuesstem d'nächst Joer nees unzitt, gedriwwe virun allem duerch de Finanzsecteur.
