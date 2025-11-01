D'Agencen géifen den zolitte Staatsbudget ervir hiewen trotz héijen Defenseausgaben an enger Populatioun, déi ëmmer méi al gëtt.

Och wann dëst Joer zu Lëtzebuerg en Defizit vun 0,8% vum PIB erwaart gëtt, wier d'Finanzlag vum Lëtzebuerger Staat nach ëmmer besser, wéi an de meeschten anere Länner vun der Eurozon.

D'Wirtschaft wier weider externe Risiken ausgesat mä Morningstar a Fitch géifen dovunner ausgoen, datt de Wirtschaftswuesstem d'nächst Joer nees unzitt, gedriwwe virun allem duerch de Finanzsecteur.