E Freideg huet de Christian Oberlé un de Premier Conseiller de direction José Balanzategui iwwerginn, deen 1998 bei d'Gesondheetskeess komm ass.

Op den neie President kommen méi schwiereg Méint duer well den Defizit vun der CNS den Ament amgaang ass rasant an d'Luucht ze goen. Op der leschter Quadripartite de leschte Mount hunn d'Sozialpartner eng Rei Spuermesuren decidéiert, an der Hoffnung 2027 laanscht d'Cotisatiounserhéijungen ze kommen. Déi ginn an zwee Joer néideg awer wann déi virgeschriwwen legal Reserv vun der Keess ënnerschratt gëtt.

(de g. à dr.) Christian Oberlé, ancien président de la CNS ; Martine Deprez, ministre de la Santé et de la Sécurtié sociale ; José Balanzategui, nouveau président de la CNS. / © M3S

D'Kommunikatioun säitens dem Gesondheetsministère am September

Nomimation de José Balanzategui en tant que président de la Caisse nationale de santé (19.09.2025)

Communiqué par : ministère de la Santé et de la Sécurité sociale



Sur proposition de la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez, le Conseil de gouvernement a décidé, en sa séance du 19 septembre 2025, de proposer à S.A.R. le Grand-Duc la nomination de José Balanzategui en tant que président de la Caisse nationale de Santé (CNS). José Balanzategui succèdera ainsi en date du 1er novembre 2025 à Christian Oberlé.

José Balanzategui a rejoint l’assurance maladie en 1998 et occupe, depuis 2012, la fonction de premier conseiller de direction à la CNS. Il a par ailleurs exercé la fonction de président faisant fonction du 1er au 31 octobre 2018.

Avant d’intégrer le secteur public, il a notamment acquis une expérience professionnelle au sein de la Direction générale du développement de la Commission européenne.

José Balanzategui est titulaire d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en économie de l’industrie et des services ainsi que d’une maîtrise en sciences économiques, obtenus à l’Université Panthéon-Sorbonne.