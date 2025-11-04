Schwéidsbeng a Stroossen
An de leschte Stonne goufen der Police zwee Abréch gemellt
E Méindeg am spéiden Nomëtteg gouf op der Route du Vin zu Schwéidsbeng an en Eefamilljenhaus agebrach.
Eischten Informatiounen no konnt sech e bis ewell onbekannten Täter Zougang iwwert eng Dier an d'Haus verschafen. Hei goufen e puer Raim duerchwullt.
E weideren Abroch gouf et méi spéit am Owend an eng Wunneng vun engem Appartementsgebai an der Rue Pierre Federspiel zu Stroossen. Hei ass en onbekannten Täter an d'Gebau erakomm an huet och hei d'Wunneng duerchsicht. A béide Fäll goufen Ermëttlungen ageleet.
Preventiv Rotschléi iwwert de Schutz géint Abriecher kann een um Site vun der Police noliesen.
