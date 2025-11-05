Zu Monnerech a Beetebuerg
Abriecher konnte sech duerch d'Bascht maachen
D'Police krut nees eng Partie Abréch gemellt, esou zum Beispill zu Monnerech, grad ewéi zu Beetebuerg.
En Dënschdeg am Nomëtteg gouf an en Eefamilljenhaus a der Rue Neuve zu Monnerech agebrach. D'Brigange sinn éischten Informatiounen no via eng Fënster an d'Gebai komm. Si hätten do alles duerchwullt, heescht et am Schreiwes vun der Police. Ob eppes geklaut gouf, gëtt net ernimmt.
Am Viséier vun Abriecher stoung dann och en Haus an der Rue Dicks zu Beetebuerg. De Wee an d'Haus goung hei wéi et ausgesäit via d'Garage. Allerdéngs war nach een am Haus an den Täter gouf gestéiert, wouropshin e geflücht ass. Et gouf nach direkt no em gesicht, dat allerdéngs ouni Succès.
