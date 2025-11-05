Xavier Bettel mécht Plainte wéinst satireschen Instagram-Post
© Photo by KLAUDIA RADECKA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP
Den Ausseminister Xavier Bettel huet eng Plainte géint d’Kollektiv "déi aner" agereecht, nodeems si e manipuléiert Bild vun him op Instagram gedeelt hunn.
Déi manipuléiert Foto weist hie mat engem Keffieh, Make-up, enger palästinensescher Krawatt an dem Text "DO NOT TRUST HER", eng Referenz op de Film Mean Girls. Dem Ausseministère no hätt een d'Plainte un de Parquet weiderginn, ma do seet een, se wier nach net ukomm.
D’Bild gouf de 26. September 2025 op dem Account vum Kollektiv, dat sech als alternativ Plattform fir Jugend a marginaliséiert Gruppe versteet, gepost an huet dem Ausseminister Standpunkt zum Noen Oste kritiséiert. D’Gabrielle Antar, eng fréier Journalistin an Aktivistin, huet zouginn, d’Bild gedeelt ze hunn, obwuel si et net selwer erstallt hätt.
D’Kollektiv "déi aner" behaapt, et géif sech beim Bild ëm Satir handelen an et wier domat geschützt duerch Meenungsfräiheet. Et hätt een d’Bild eventuell ewechgeholl, wann de Xavier Bettel si direkt kontaktéiert hätt, esou d'Kollektiv. Si betounen hir Oppositioun géint Homophobie a Transphobie.
Den Ausseminister Bettel huet d'Gabrielle Antar als "radikaliséiert" bezeechent an huet ugekënnegt, datt all méiglech Entschiedegung géif u Respect.lu, d’Plattform géint Radikaliséierung, gespent ginn. De Parquet huet confirméiert, d’Plainte nach net kritt ze hunn. D’Enquête leeft, fir ze klären, ob de Post juristesch Grenzen iwwerschreit.
Zousätzlech gouf de Xavier Bettel am Oktober vun Aktiviste bei engem Mëttegiessen an der Stad konfrontéiert, am Zesummenhang mat der Arrestatioun vun der Lëtzebuerger Aktivistin Nora Rosa Fellens Huberty duerch d’israeelescht Militär. Dëst huet d’Kritik un der Lëtzebuerger Haltung zum Gaza-Konflikt nach verstäerkt. E Video vun der Konfrontatioun, an är den Ausseminister beschëllegt gouf, de "Genozid" an der Gazasträif ze ënnerstëtzen, huet deemools séier d'ronn gemaach.