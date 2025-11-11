Wéinst de Preparatioune fir de Chrëschtmaart
De Maart zu Esch ass bis Enn Dezember op der Place de la Résistance
Wéinst den Aarbechte fir de Chrëschtmaart, déi dësen Dënschdeg ugefaangen hunn, ass de Maart elo dënschdes a freidesmoies op der Place de la Résistance.
Dat bis den 30. Dezember.
De "Marché bihebdomadaire" ass soss op der Gemengeplaz an der Minettmetropole.
Hei Andréck vum aktuelle Montage vum Chrëschtmaart:
Esch: De Maart ass bis Enn Dezember op der Place de la Résistance (11.11.25)
© Pierre Weimerskirch
Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.
Am meeschte gelies