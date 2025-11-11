Wéinst den Aarbechte fir de Chrëschtmaart, déi dësen Dënschdeg ugefaangen hunn, ass de Maart elo dënschdes a freidesmoies op der Place de la Résistance.

Dat bis den 30. Dezember.

De "Marché bihebdomadaire" ass soss op der Gemengeplaz an der Minettmetropole.

Hei Andréck vum aktuelle Montage vum Chrëschtmaart:

© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
© Pierre Weimerskirch
Esch: De Maart ass bis Enn Dezember op der Place de la Résistance (11.11.25)
© Pierre Weimerskirch
Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.