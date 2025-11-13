Aus dem CGDIS-Bulletin
Eng Persoun blesséiert no Kollisioun tëscht zwee Autoen an der Stad
De CGDIS mellt um Donneschdegmoien een Accident bei deem eng Persoun blesséiert gouf.
Zwee Autoe sinn en Donneschdeg de Moie kuerz no 9 Auer op der Place François-Joseph Dargent an der Stad kollidéiert. Heibäi gouf eng Persoun blesséiert; d'Sekuristen aus der Stad waren am Asaz.
Bei enger Tankstell um Fridhaff huet da kuerz virun 10 Auer en Auto gebrannt, allerdéngs gouf hei kee blesséiert. D'Pompjeeën aus der Nordstad a vun Angelduerf waren op der Plaz.
