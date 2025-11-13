Opwänneg Aarbechte fir d'Planze vun engem Bam
Den 9. August 2019 war en Tornado iwwer Käerjeng a Péiteng ewechgezunn. Duerno war villes futti. Eng Lann erënnert elo un des Wiederkatastroph.
Op der Grenz tëscht Käerjeng a Péiteng gouf um Donneschdegmoien e Bam geplanzt. Méi prezis zu Käerjeng "Bomicht". Dëst als Erënnerung un den Tornado vum 9. August 2019. Um 7 Auer haten d'Preparatiounsaarbechten op der Plaz ugefaangen. No enger gudder hallwer Stonn stoung de Bam.
De Bam, eng Lann, kënnt aus Holland. En huet 40 Joer, ass 9 Tonne schwéier an ass 16 Meter héich. E spezielle Kran huet dësen op seng Plaz gehuewen.
Spéider solle ronderëm d'Lann nach Bänken opgestallt ginn. Am Schied vum Bam kënnen d'Awunner vu Péiteng a Käerjeng duerno puer flotter Momenter verbréngen. 35.000 Euro huet de Bam kascht.