Suicide a Suicidegedanke bei jonke Mënschen
E Samschdeg hu mir dräi Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Iwwer Suicide an Suicidegedanken bei jonke Mënschen schwätze mer dëse Samschdeg an eiser Emissioun Background. Wei kann ee Warnsignaler erkennen a Jonker ënnerstëtzen, déi duerch eng däischter Phas ginn? Wei eng Hëllefe ginn et? A woumat ass eise System iwwerfuerdert?
Doriwwer diskutéiere mer an eiser Emissioun Background mam:
Vicky Pundel, Enseignante déi hir Schwëster duerch e Suicide verluer huet
Dr Vera Tetikov, Kanner- a Jugendpsychiaterin an den Hôpitaux Robert Schuman
Gilles Gerges, Sozial-Pädagog a Chef de service beim Krisen-Interventiounszenter Péitrusshaus
LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.
"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.