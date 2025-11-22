Den CGDIS mellt
Dräi Blesséierter bei zwee Accidenter um Samschdegnomëtteg
© Gaël Arellano - rtl.lu
Tëscht Nidderkäerjeng a Péiteng an an a der Stad hat et gerabbelt. Dobäi goufen am Ganzen dräi Persoune verwonnt.
An der Uewerstad um Boulevard Franklin D. Roosevelt ass géint 15 Auer eng Persoun ugestouss ginn. Si koum blesséiert mat enger Stater Ambulanz an d'Klinik.
Kuerz no 16 Auer sinn tëscht Nidderkäerjeng a Péiteng zwee Gefierer matenee kollidéiert. Dobäi goufen zwou Persoune verwonnt. Op der Plaz waren d'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Péiteng.
Am meeschte gelies