Och Joerzéngten nom Zweete Weltkrich ginn zu Lëtzebuerg nach ëmmer al Explosiounskierper entdeckt. Dës kënnen am Buedem verstoppt sinn an zum Beispill bei Bauaarbechten, Spadséiergäng oder landwirtschaftlechen Aktivitéite fonnt ginn.
D’Lëtzebuerger Arméi warnt elo, datt vill Leit d’Gefor, déi dovun ausgeet, ënnerschätzen. Och wann d’Objete staark verrascht sinn oder harmlos ausgesinn, kënne si nach ëmmer explodéieren an eescht Blessure verursaachen.
D’Arméi warnt, datt esou Munitioun ënner kengen Ëmstänn däerf ugepaakt, verréckelt oder opgemaach ginn. All Manipulatioun géif e Risiko vun enger Explosioun mat sech bréngen.
Wann een op verdächtegt Krichsmaterial stéisst, soll een:
Wann eppes gemellt gëtt, kommen d’Spezialisten op d’Plaz, fir d’Munitioun sécher a kontrolléiert ze zerstéieren.