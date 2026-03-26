RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De Motor ass nach gelafAlkoholiséierten Automobilist schléift zu Péiteng hannert dem Steier an

RTL Lëtzebuerg
De Mann stoung mat sengem Auto zum Deel um Trottoir.
Update: 26.03.2026 11:53
Alkohol um Steier (Symbolbild)

Géint 6 Auer en Donneschdegmoien si Beamte vun der Police an der Rue de l’Eglise zu Péiteng op e Gefier opmierksam ginn, dat deelweis um Trottoir stoung an dobäi seng Luuchten nach un hat. Wéi d’Beamten doropshi bei d’Gefier gaange sinn, ass hinnen opgefall, dass de Motor nach gelaf ass. De Chauffer souz och nach am Gefier, hie war nämlech hannert dem Steier ageschlof. Hien huet däitlech Zeeche vun Alkoholkonsum ugewisen an den Alkoholtest war deementspriechend positiv. De Mann krut eng Convocatioun fir op de Policebüro ausgehännegt.

Scho kuerz no 2.30 Auer e Mëttwochmoie war enger Patrull vun der Police e Gefier opgefall, dat op der Pannespuer op der A4 stoung. Dat, well et kee Bensinn méi am Tank hat. Och hei huet sech de Verdacht, dass de Chauffer alkoholiséiert war, duerch en Test confirméiert. Et gouf e provisorescht Fuerverbuet ausgestallt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.