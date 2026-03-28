Vum Parquet ordonéiertAlkoholkontrollen zu Izeg, Biergem, Monnerech an an der Stad - Zwee Fürerschäiner agezunn

Andy Brücker
Alles an alles goufen 362 Automobiliste kontrolléiert.
Update: 28.03.2026 14:04

Vun e Freideg op e Samschdeg war d’Police nawell zimmlech aktiv uechter d’Land, wat Alkoholkontrollen ugeet, déi vum Parquet ordonéiert goufen.

Déi éischt gréisser Kontroll war zu Biergem an der Grand-Rue, dat e Freideg tëscht 14.30 a 16 Auer. Hei hunn 124 Automobiliste mussen en Otemtest maachen. Kee vun deenen Tester war positiv. Allerdéngs ware bei dräi Automobilisten d’Pabeieren net an der Rei.

Zu Monnerech da gouf an der Éilerenger Strooss kontrolléiert, dat tëscht 17.30 an 18.30 Auer. Bei den 83 Automobilisten, déi kontrolléiert goufen, war keen Alkoholtest positiv. Allerdéngs waren och hei Irregularitéite bei de Pabeieren vun dräi kontrolléierte Gefierer.

E Freideg den Owend gouf wärend enger Stonn an der Stad an der Rue des Aubépines kontrolléiert. Duerno ass et no Hallefnuecht weider gaangen zu Izeg an der Bouneweger Strooss, éier nach emol tëscht 2.30 an 3.30 Auer an der Stad an der Rue de Trèves Alkoholkontrolle gemaach goufen. Alles an allem hunn 155 Automobilisten den Otemtest musse maachen. An 9 Fäll war d’Resultat positiv. Zwee Fürerschäiner goufen nach op der Plaz agezunn.

Am meeschte gelies
Keng Exporter méi vum 1. Abrëll un
Russland geet de Bensinn aus
Däitschland
Parquet confirméiert "Ufanksverdacht" géint de Schauspiller Christian Ulmen
Den CGDIS mellt
4 Blesséierter bei Accident tëscht dem Briddel an dem Rollengergronn
Hausse vum Mindestloun ëm 170 Euro
De Lex Delles um RTL-Plateau: D'Regierung hätt tranchéiert an hir Responsabilitéit geholl
Video
Rettungsdéngschter am Asaz
4 Blesséierter bei Accident zu Kënzeg an Daachbrand zu Stroossen
Weider News
Alkohol um Steier
Zweemol koum et bal zu Kollisioune mat Policegefierer - 3 Fürerschäiner agezunn
Méi Pai, méi Congé a besser Perspektive fir d'Karriär
Neie Kollektivvertrag am Spidolssecteur gouf en Donneschdeg ënnerschriwwen
1
Gefälschte Versioune vu MyGuichet a LuxTrust
Verdächtegen am Kader vu grousser LuxTrust-Bedruchsaffär a Spuenien festgeholl
Mat Hënn aus dem Déierenasyl spadséiere goen
"D'Hënn si fräi duerch de Park gelaf a mir hu versicht, si erëm anzefänken"
Video
Fotoen
Background am Gespréich (28. Mäerz) - Marc Spautz
"Ech hu geduecht, et géif mir geléngen, d'Sozialpartner un een Dësch ze kréien"
Video
Audio
41
Alkohol um Steier
Zweemol koum et bal zu Kollisioune mat Policegefierer - 3 Fürerschäiner agezunn
