Oppassen: Arnaque!Angeeblechen RTL-Reportage iwwer Finanzéierungsprojet vum Grand-Duc Henri ass gefälscht

Am Video, deen offensichtlech mat Hëllef vu Kënschtlecher Intelligenz erstallt gouf, geet vun engem Finanzéierungsprojet Rieds, deen de Grand-Duc Henri lancéiert hätt a mat deem en deegleche Revenu vu 500 Euro versprach gëtt. Och de Grand-Duc selwer gëtt am Video ageblent an hien zielt hei, et misst ee sech iwwert e Link fir de Projet aschreiwen an d’Plaze wiere limitéiert.
RTL weist dorop hin, datt et sech ëm net ëm e richtege Reportage handelt, mä ëm eng Arnaque, fir déi den Numm vun RTL mëssbraucht gëtt. Mir bieden eis User, op kee Fall op deen am Post ugewisene Link ze klicken a sech néierens fir en angeeblecht Gewënnspill an eisem Numm anzeschreiwen. Ausnam si Gewënnspiller oder Aktiounen, déi Dir op eisem Site fannt.