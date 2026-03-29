6 Blesséierter bei 3 AccidenterAuto géint Bam tëscht Nidderkäerjeng a Kënzeg - 4 Persoune verwonnt

Céline Eischen
E Samschdeg den Owend huet de SAMU direkt zweemol mussen an den Asaz.
Update: 29.03.2026 07:01
© Laurent Weber

Am Lokale koum et zu dräi Accidenter vun e Samschdeg op e Sonndeg: Ugefaangen mat engem Auto, dee sech zu Péiteng an der Lëtzebuerger Strooss géint 20.30 Auer e Samschdeg den Owend iwwerschloen huet. Eng Persoun gouf blesséiert, de SAMU vun Esch war op der Plaz.

Ee méi uergen Accident gouf et dann kuerz drop tëscht Nidderkäerjeng a Kënzeg: Een Auto ass an ee Bam gerannt. Et gouf 4 Blesséierter, ënnert anerem war de SAMU aus der Stad am Asaz.

Ee Moto-Cycliste ass um kuerz no Mëtternuecht zu Esch gefall a gouf blesséiert.

