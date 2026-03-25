Kuerz viru 16 Auer war tëscht der Gréiwelsser Barrière a Leidelenger Gare e Gefier um Daach gelant, dobäi ass eng Persoun blesséiert ginn. Op der Plaz waren de Samu an d’Ambulanz au der Stad, nieft de Pompjeeë vu Mamer an Dippech.
Tëscht Waasserbëlleg a Mompech ass et kuerz viru 15 Auer zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoe komm. D’Pompjeeën an d’Ambulanz vu Gréiwemaacher a Mäertert waren dohin, Blesséierter ware keng ze verzeechnen.
Um 16.40 Auer ass et op der Diddelenger Autobunn, just no der Grenz a Richtung Frankräich, zu engem Accident komm, an deen dräi Gefierer verwéckelt waren. Am Asaz war d’Ambulanz vu Beetebuerg an d’Pompjeeë vun Diddeleng, Beetebuerg a Keel.
Donieft hat géint 10.50 Auer zu Esch-Uelzecht um Boulevard Aloyse Meyer en Transformator gebrannt. Blesséiert gouf dobäi keen, d’Pompjeeë vun Esch, Schëffleng a Beetebuerg hu sech ëm dee Brand gekëmmert.