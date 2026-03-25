RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den CGDIS melltAuto op der Kopp tëscht Gréiwelsser Barrière a Leidelenger Gare

RTL Lëtzebuerg
Donieft waren et zwee weider Accidenter um Mëttwoch den Nomëtteg. Eng Persoun ass bei dësen Tëschefäll blesséiert ginn.
Update: 25.03.2026 17:50
3 Accidenter um Mëttwoch, eng Persoun ass blesséiert an d’Spidol komm
© CGDIS

Kuerz viru 16 Auer war tëscht der Gréiwelsser Barrière a Leidelenger Gare e Gefier um Daach gelant, dobäi ass eng Persoun blesséiert ginn. Op der Plaz waren de Samu an d’Ambulanz au der Stad, nieft de Pompjeeë vu Mamer an Dippech.

Tëscht Waasserbëlleg a Mompech ass et kuerz viru 15 Auer zu enger Kollisioun tëscht zwee Autoe komm. D’Pompjeeën an d’Ambulanz vu Gréiwemaacher a Mäertert waren dohin, Blesséierter ware keng ze verzeechnen.

Um 16.40 Auer ass et op der Diddelenger Autobunn, just no der Grenz a Richtung Frankräich, zu engem Accident komm, an deen dräi Gefierer verwéckelt waren. Am Asaz war d’Ambulanz vu Beetebuerg an d’Pompjeeë vun Diddeleng, Beetebuerg a Keel.

Donieft hat géint 10.50 Auer zu Esch-Uelzecht um Boulevard Aloyse Meyer en Transformator gebrannt. Blesséiert gouf dobäi keen, d’Pompjeeë vun Esch, Schëffleng a Beetebuerg hu sech ëm dee Brand gekëmmert.

Am meeschte gelies
Policebüro Capellen
Dat 16 Joer aalt Meedchen ass nees doheem
No néng Joer
Mohamed Salah verléisst um Enn vun der Saison den FC Liverpool
4
Konflikt am Noen Osten
Trump proposéiert Friddensplang, Iran wëll Hormus-Passage deels opmaachen
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Weider News
Appell an Affär Mord Vapiano um Kierchbierg
Et bleift bei 30 Joer Prisong
Präisser ginn zréck
98er, Diesel a Masutt gi méi bëlleg
Forum fir Sécherheet, Gesondheet a Wuelbefannen op der Aarbecht
D’Zuel vun Aarbechtsaccidenter geet weider erof
Video
Audio
Fotoen
0
De Wirtschaftsminister Lex Delles op der Pressekonferenz
Decarbonatioun vun der Industrie
Manner Gas fir méi Onofhängegkeet
Audio
4
Kontroll zu Dikrech
Drogen am Auto, awer keng gülteg Pabeieren
D'Constance gouf am Juli 2025 mat Kriibs diagnostizéiert.
Constance, 13 Joer al
"Ech wousst net, datt Kanner och Kriibs kréie kënnen"
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.