RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ArcelorMittal"Et muss ee kucken esou vill Aarbechtsplazen wéi méiglech ze erhalen", esou de Lex Delles

Claudia Kollwelter
Et géif deementspriechend dann och elo eng Tripartite ginn.
Update: 05.02.2026 11:20
© JOHN THYS / AFP

Et muss ee kucken esou vill Aarbechtsplaze wéi méiglech ze erhalen! Dat sot de Wirtschaftsminister Lex Delles iwwert d’Restrukturatioun bei ArcelorMittal an de méiglechen Ofbau vun Aarbechtsplazen. Dofir géif et dem DP-Minister no elo och d’Tripartite ginn tëscht Gewerkschaften, der Direktioun vun ArcelorMittal an de Ministèren ginn:

“Fir den Accord LUX20XX, zwar bis elo LUX 2025, deen ausgelaf ass, weider opzeschaffen: Éischtens, wat sinn d’ Investissementer? Zweetens, wéi geet et weider a wéi eng Repercussioun huet dat op den Emploi am Betrib? Drëttens, wat ass de Volet vun den Investissementer vum Staat, fir ze kucken d’Aktivitéit hei zu Lëtzebuerg ze halen?”

Et wier geféierlech elo politesch an déi Diskussiounen anzegräifen sot de Lex Delles nach.

Am meeschte gelies
14 Accidenter bannent dräi Stonne wéinst glate Stroossen
Meteolux denkt iwwer eng Erweiderung vum Warnsystem no
37
Serie: Mir am Sozialen
Vanessa Pedrosa: "Mir ginn all Dag mam Doud konfrontéiert"
Video
Fotoen
5
En Thema, dat polariséiert
Et goufe 14 Petitioune géint d'geplangten Unisex-Toiletten am LTC agereecht
Finanze vun der Chamberfraktioun ënnert der Lupp
Rechnungshaff a Chamberbüro gi Spezialrapport iwwer d'Piraten un de Parquet weider
Audio
Bei Beetebuerg
Schwéiere Verkéiersaccident mat méi Gefierer op der A13
Weider News
Santé
D'Fäll vu Gripp sinn nees liicht zeréckgaangen
Police deelt mat
Zwou alkoholiséiert Persoune koumen an Arrest
Urteel am Mordfall Diana Santos
De Beschëllegte muss liewenslänglech an de Prisong
Parquet deelt mat
Méiglech Fäll vu Gewalt géint Kanner a Crèche zu Péiteng
Op d'mannst 530 Euro méi
Den Zaldot soll hei am Land besser bezuelt ginn, et brauch een der och allgemeng méi
8
Onsécher Klassesäll
Eltere schloen Alarm wéinst physescher Gewalt an enger Grondschoul an der Stad Lëtzebuerg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.