RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Konjunkturflash Mäerz 2026Bannent den nächsten 3 Méint dierft eng Indextranche erfalen

Joel Detaille
Aktuell steet den Index bei 1034,35 Punkten. Just nach 0,1 Punkt ier eng Tranche fälleg gëtt.
Update: 24.03.2026 11:45

An den nächsten 3 Méint spéitstens, wäert aller Viraussiicht no eng nächst Index-Tranche erfalen.

De Wirtschaftswuesstem loung fir d’Joer 2025 hei zu Lëtzebuerg bei 0,6%. Dat wier besser wéi déi 3 Jore virdrun, mä nach ëmmer net ze vergläichen mat den Enn 2010er-Joren.

Dat schreift de Statec um Dënschdeg an enger neister Estimatioun. D’Statistik-Zentral fäert, dass et och dëst Joer esou weidergeet, dat wéinst dem ganz schwieregen internationale Kontext an der Angscht virun enger neier Inflatiounsspiral.

Eng liicht Dynamik wier um nationalen Aarbechtsmarché ze erkennen.

De Statec geet dervun aus, dass eng nächst Indextranche spéitstens bis Enn Juni erfält.

Aktuell steet den Index bei 1034,35 Punkten. Just nach 0,1 Punkt ier eng Tranche fälleg gëtt. D’Paien an d’Pensiounen géifen dann ëm 2,5% ugepasst.

Weider Informatiounen um Site vum Statec

Am meeschte gelies
Police investéiert weider an hire Fuerpark
81 nei BMW X3 gi bannent den nächste Méint geliwwert, et sinn alles Bensinner
Fotoen
86
Op der A7
Aschränkungen am Tunnel Stafelter ginn nees opgehuewen
Op der N12
Tëscht Esch-Sauer a Bidscht huet sech en Auto e puer Mol iwwerschloen
Video
Ministère fir Gesondheet a sozial Sécherheet mellt
Houschtsirop "Toularynx Dextromethorphan" zréckgeruff
Deel vu Beliichtung war erofgefall
Diddelenger Schwämm muss temporär zoumaachen
5
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zeienopruff no Farerflucht
Eng Persoun e Sonndeg zu Rëmerschen ugestouss - Gesicht gëtt no donkelem VW
Fotoen
Zwee Accidenter, zwee Blesséierter
En Dënschdeg de Moien hat et op der Kockelscheier an zu Bouneweg gerabbelt
Aus dem Policebulletin
Mann hat ze vill gedronk a sech donieft beholl an zwee Déif an der Stad gepëtzt
Michel Reckinger (UEL)
"Eng Mindestlounerhéijung ass aktuell net ze droen"
Méi Fransousen, manner Belsch an Däitscher
15.200 Frontaliere sinn 2024 eng éischte Kéier op Lëtzebuerg schaffe komm
Gemeng Ell mellt Waasserfuite
Verschidde Stéit an der Areler- an an der Beekericherstrooss hu kee Waasser
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.