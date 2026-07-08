Bei der Direction de l’Immigration si fënnef Mataarbechter fräigestallt. Dräi dovun hat den Inneminister Léon Gloden am Abrëll 2025 fräigestallt, wéi schonn eng Perquisitioun am Haus vun der Immigratioun war. Ee vun hinne koum an Untersuchungshaft. Dat sot de Léon Gloden am RTL-Interview. Am Abrëll 2025 wier hien deemno och fir d’éischt vun der Affär gewuer ginn. D’Direction de l’Immigration hätt selwer am Januar 2023 Denonciatioune gemaach.
De Parquet hat jo den Dënschdeg iwwert eng gréisser Affär vun illegaler Immigratioun informéiert, well en Dënschdeg nach emol parallel Perquisitiounen op der Direction de l’Immigratioun an am Héichschoulministère, an enger Rëtsch Entreprisen a bei Privatleit waren. De Léon Gloden huet deemno dunn en Dënschdeg zwee weider Mataarbechter fräigestallt.
De Parquet hat en Dënschdeg matgedeelt, datt zanter dem Summer 2023 eng Enquête leeft wéinst dem Verdacht op Korruptioun, Aflossnam, Blanchiment, Fälschungen, Subventiounsbedruch, Mënschenschleiserei a Verstéiss géint d’Gesetz iwwert d’Persounefräizügegkeet an d’Immigratioun. De Parquet geet dovun aus, datt eng 200 Leit aus Drëttstaaten op Basis vu gefälschten Ënnerlagen illegal agereest sinn a Sozialleeschtunge bezunn hunn.