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Futtball-WMVun 0:2 op 3:2, Argentinien setzt sech knapps géint Ägypten duerch

Steven Milbert
En Dënschdegowend goufen an de Matcher Argentinien-Ägypten a Schwäiz-Kolumbien déi zwee lescht Tickete fir d'Véierelsfinallen op der Weltmeeschterschaft an den USA, Kanada a Mexiko verdeelt.
Update: 07.07.2026 20:26
© Odd Andersen / AFP

Am éischte Match vum Owend huet sech Argentinien no enger spektakulärer Schlussphas mat 3:2 géint Ägypten duerchgesat a steet domadder an der Véierelsfinall. D'Albiceleste louch laang hannen, mä huet de Match an de leschten zéng Minutten nach komplett gedréint. Dobäi hat laang villes no enger grousser Iwwerraschung ausgesinn, well Ägypten couragéiert opgetrueden ass an Argentinien ëmmer nees viru Problemer gestallt huet. Um Enn huet sech den Titelverdeedeger awer mat Moral, Qualitéit an enger staarker Schlussphas nach aus enger schwiereger Situatioun befreit.

Argentinien - Ägypten 3:2

0:1 Ibrahim (15'), 0:2 Ziko (67'), 1:2 Romero (79'), 2:2 Messi (84'), 3:2 Fernandez (90'+2)

Argentinien ass als Favorit an de Match gaangen, huet sech awer géint couragéiert Ägypter schwéier gedoen. Mat der éischter gudder Aktioun vun den Ägypter goufen d'Argentinier nämlech kal erwëscht: No engem Corner ass de Ball beim Attia gelant, deen héich an de Strofraum gespillt huet. Do huet sech den Ibrahim am Kappballduell duerchgesat an d'Nordafrikaner mat 1:0 a Féierung bruecht. Argentinien huet nom Réckstand direkt probéiert ze reagéieren an hat nëmme véier Minutte méi spéit déi grouss Chance op den Ausgläich. Nodeems den Tagliafico am Strofraum vum Hassan gefoult gi war, krut Argentinien en Eelefmeter vum Arbitter zougesprach. De Messi huet sech dem Penalty ugeholl, mä den ägyptesche Golkipp Shoubeir huet dee richtegen Eck geroden an de schlecht placéierte Schoss vum Messi paréiert. Domadder huet de Messi schonn säin zweeten Eelefmeter bei dëser WM verschoss.

An der Suite huet Argentinien den Drock ëmmer méi erhéicht. Esou huet den De Paul eng Flank op de MacAllister geschloen, deem säi Kappball vum Shoubeir mat enger staarker Parade ëm de Potto deviéiert gouf. Och e Fräistouss vum Messi, deen um Potto gelant war, huet fir Gefor gesuergt, ier den argentinesche Kapitän an der 38. Minutt nach eng Kéier ofgezunn huet, de Ball awer däitlech iwwert de Gol gesat huet. Kuerz drop huet och den Tagliafico et mat engem Volleyschoss aus der Distanz probéiert, mä nees war de Shoubeir op der Plaz. Esou goung et mat enger iwwerraschender 1:0-Féierung fir Ägypten an d'Paus. Argentinien hat zwar méi vum Spill an huet nom Réckstand däitlech méi Drock gemaach, mä si sinn ëmmer nees un engem staarke Shoubeir hänke bliwwen, soudatt een op argentinescher Säit wuel dem verschossenen Eelefmeter an der feelender Präzisioun virum Gol nogekrasch huet.

No der Paus huet Argentinien probéiert, direkt méi Drock opzebauen, mä Ägypten ass defensiv weider kompakt bliwwen an huet ëmmer nees op séier Kontere gelauert. An enger Phase, an där d'Argentinier ëmmer méi riskéiere missten, hunn d'Ägypter kuerz fir Freed gesuergt: Den Ziko hat no engem séiere Konter zwar getraff, mä de Gol gouf nom Aschalte vum VAR wéinst engem Foul am Virfeld zeréckgeholl. Kuerz drop huet Ägypten dunn awer dach nogeluecht. No engem staarke Virpresche vum Salah a vum Hassan koum de Ball an d'Mëtt bei den Ziko, deen aus kuerzer Distanz humorlos op 2:0 gestallt huet. Zu deem Zäitpunkt huet villes dono ausgesinn, wéi wann den Titelverdeedeger virum Aus géif stoen. Argentinien hat zwar vill vum Spill, mä et huet un der leschter Prezisioun gefeelt, an am ägyptesche Gol war de Shoubeir laang Zäit kaum ze iwwerwannen.

An der Schlussphas huet de Match sech dunn awer komplett gedréint. Fir d'éischt huet de Romero no enger Flank vum Messi per Kapp op 1:2 verkierzt an der Albiceleste nei Hoffnung ginn. Nëmme wéineg Minutte méi spéit huet de Messi säi Feeler vum ratéierten Eelefmeter aus der éischter Hallschent nees guttgemaach a mat engem Schoss aus der zweeter Rei den 2:2 markéiert. Domadder war Argentinien nees voll am Match an et sollt nach besser kommen. An de leschte Minutte vum Match huet den Alvarez op der lénker Säit de Ball gewonnen an e wäiten Diagonalball op de Lautaro Martinez gespillt. Dësen huet vu riets eng perfekt Flank an de Strofraum geschloen, wou den Enzo Fernandez mam Kapp do war an de Ball géint d’Lafrichtung vum Shoubeir an de Gol gesat huet. Esou huet Argentinien eng schonn bal verluere geduechte Partie nach gedréint a sech um Enn mat engem 3:2-Erfolleg an déi nächst Ronn gerett.

Alles ronderëm d'WM fannt Dir an eisem Futtball-WM-Dossier op RTL.lu.

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