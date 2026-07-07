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Grouss Affär vun illegaler Immigratioun a KorruptiounGläichzäiteg Perquisitiounen ë.a. op Ministèren a 5 Entreprisen

RTL Lëtzebuerg
De Parquet huet en Dënschdeg de Mëtteg eng ganz grouss Affär vun illegaler Immigratioun gemellt. Et geet ënner anerem ëm Korruptioun, ëm trafic d’influence, Dokumentemëssbrauch a Fälschung, Subventiounsbedruch an dem Aschleise vu Migranten.
Update: 07.07.2026 16:09

Et gouf zäitgläich Perquisitiounen am Inneministère an der Direktioun vun der Immigratioun, am Héichschoulministère, bei fënnef Entreprisen a bei Persounen, déi verdächtegt ginn, matgemaach ze hunn. 25 Persoune goufen ugeklot.

Méi wéi 200 Immigrante sollen op Grond vu gefälschten Dokumenter eng Openthaltsgeneemegung kritt hunn an deemno onrechtméisseg Sozialleeschtunge vum Lëtzebuerger Staat.
De Parquet schreift, datt dësen Dossier Schwaachstellen an de Verwaltunge weist. Dat sinn ënner anerem keng oder kaum Kontrollen, wann ee sech op enger Gemeng umellt. Géint Bezuelung wäre fiktiv Adressen zur Verfügung gestallt ginn. Et gouf falsch Aarbechtskontrakter a gefälschten Diplomer. De genaue Schued ass onbekannt an et gëllt wéi ëmmer d’Présomption d’innoncence.

Dat Ganzt ass wéi gesot eng grouss Affär, déi schonn am Summer 2023 lancéiert gouf. Zanterdeem gouf et 27 Perquisitiounen. En Dënschdeg ware bei de Perquisitiounen ënner anerem dräi Untersuchungsriichter, zwee Substitute vum Parquet an eng 60 Beamte vun der Police mobiliséiert.

Op Grond vum Dateschutz präziséiert de Parquet nach, datt een déi kommunal a staatlech Verwaltungen an d’Securité sociale net kann iwwer d’Bedruchsfäll an d’Identitéit vun de presuméierten Täter informéieren.

*An enger éischter Versioun vum Artikel stoung, et wieren en Dënschdeg och Perquisitioune bei Gemenge gewiescht. Dat geet aus dem Communiqué vum Parquet net ervir.

Schreiwes vum Parquet (7.7.2026)

Communiqué de presse du Parquet de Luxembourg relatif à une instruction judiciaire en matière d’immigration frauduleuse

(07.07.2026)

Dans le cadre d’une instruction judiciaire ouverte, notamment des chefs de corruption, de trafic d’influence, de blanchiment, de faux et usage de faux, d’escroquerie à subvention, de trafic illicite de migrants et d’infraction à la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, des perquisitions simultanées ont été exécutées le 7 juillet 2026 auprès du ministère des Affaires intérieures, Direction générale de l'immigration, et du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, auprès de 5 entreprises, ainsi qu’auprès de plusieurs personnes physiques à l’égard desquelles existent des soupçons de participation aux infractions précitées.

Il s’agit en l’espèce de la douzième perquisition au ministère des Affaires intérieures, Direction générale de l’immigration, dans ce dossier et de la quatrième perquisition au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Depuis l’ouverture de cette instruction judiciaire en été 2023, 27 perquisitions ont déjà été exécutées auprès d’administrations étatiques et d’organismes de sécurité sociale. Après l'exécution de deux mandats d'amener fin 2025, trois nouveaux mandats d’amener ont été exécutés en date du 7 juillet 2026. Au 6 juillet 2026, 25 personnes sont inculpées dans ce dossier. Le principe de la présomption d’innocence est rappelé.

Les mesures d’envergure du 7 juillet 2026 ont mobilisé trois juges d’instruction du Département économique et financier du cabinet d'instruction de Luxembourg, deux magistrats du Parquet de Luxembourg et plus d’une soixantaine de membres de la Police grand-ducale (Service de police judiciaire, SPJ - Département criminalité économique et financière, SPJ - Section criminalité organisée et Unité Spéciale de la Police grand-ducale). Les mesures ont été exécutées à Luxembourg-Ville, dans la région Centre, la région Sud et dans la région Nord du pays.

Le dossier révèle des faiblesses administratives importantes tenant en premier lieu à l’absence de contrôles sinon de possibilités de contrôles au niveau de l’inscription aux registres communaux, ces faiblesses étant exploitées par la suite par des personnes mettant à disposition, contre rémunération, des adresses fictives au Luxembourg. L’inscription aux registres communaux a permis ensuite – en conjonction avec des contrats de travail sans réalité économique, l’homologation de diplômes scolaires factices et des certificats de langue falsifiés – l’immigration au Grand-Duché de Luxembourg de plus de 200 demandeurs originaires d'Etats tiers sur base de documents falsifiés. Ces demandeurs de titres de séjour ont ensuite pu bénéficier de prestations sociales indues de la part de l'Etat luxembourgeois. A l'heure actuelle, le montant exact du préjudice n'est pas encore connu.

En raison des règles applicables en matière de protection des données, le Parquet n'est pas en mesure d’informer les administrations communales et étatiques et les organismes de sécurité sociale concernés de l’existence de ces fraudes et de l'identité des fraudeurs. Dans ces circonstances, le Parquet regrette vivement le défaut d'une base légale, qui lui permettrait d'échanger ces informations avec les administrations concernées en vue de leur permettre de mettre un terme aux fraudes aux prestations sociales détectées.

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