RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zanter zwee Joer geplangtPost-Finance-Servicer no Migratioun nees progressiv disponibel

Roy Grotz
Post Finance huet de leschte Weekend hir zentral Bankeninfrastruktur komplett erneiert, eng Operatioun, déi méi wéi zwee Joer virbereet gouf, awer zäitweis zu Problemer gefouert huet.
Update: 08.07.2026 12:44
D'Post argumentéiert, datt bei enger IT-Migratioun vun dëser Gréisst a Komplexitéit et net auszeschléisse wier, datt eenzel punktuell Upassungen néideg sinn, fir datt all d'Servicer nees optimal funktionéieren.
© Post Lëtzebuerg

"Et huet sech ëm eng aussergewéinlech, gréisser, geplangten an iwwer méi wéi zwee Joer virbereet Operatioun gehandelt, bei där Post Finance seng zentral Bankeninfrastruktur komplett erneiert huet." Sou erkläert d'Post op RTL-Nofro hin d'substantiell Aarbechten, déi de leschte Weekend um Reseau vun de Finanservicer, also och der Eboo App, duerchgefouert goufen.

Dës Migratioun huet de Kär vum informatesche System concernéiert, op deem all d'Bankservicer baséieren, sou datt fir dës Ëmstellung Millioune vun Donnéeën a Prozesser op eng nei Plattform hu misse migréiert ginn.

D'Operatioun ass der Post no sou verlaf wéi geplangt an déi betraffe Servicer sinn zënter e Méindeg progressiv nees disponibel. D'Clientë gi gefrot, sech déi neiste Versioun vun der Eboo-App ze installéieren.

Trotz allem krute mer eng Rei Réckmeldunge vu Clientë vun der Post-Bank, déi iwwer Probleemer mat der App geklot hunn. D'Post argumentéiert, datt trotz enger ëmfaassender Virbereedung et bei enger IT-Migratioun vun dëser Gréisst a Komplexitéit net auszeschléisse wier, datt eenzel punktuell Upassunge néideg sinn, fir datt all d'Servicer nees optimal funktionéieren.

Bei den Transaktioune wier et aktuell méiglech, klassesch Virementen auszeféieren. D'Funktionalitéit "Instant Payment", déi d'Post zejoert agefouert huet, wäert iwwerdeems an den nächsten Deeg nees disponibel sinn.

Wärend der Migratioun iwwert de Weekend goufen dann och d'Bankkaarten zäitweis an en "Offline-Modus" gesat. Dobäi handelt et sech ëm e Standardmechanismus, deen am Bankesecteur bei Maintenance-Aarbechten oder gréisseren IT-Operatioune benotzt gëtt.

Et konnt duerfir virkommen, datt déi temporär pauschal Limitt erreecht gouf, obwuel um Kont nach genuch Sue waren. D'Bankkaarte vun alle Clientë fonctionéieren an der Tëschenzäit awer nees normal, mellt d'Post.

Well de Contact Center vu POST Finance aktuell awer vill méi Appelle vu Clientë kritt, déi Froen hunn, kënnen d'Waardezäite punktuell méi laang sinn ewéi gewinnt, obwuel d'Ekippen däitlech verstäerkt goufen.

D'Clientë gi gefrot, wa méiglech eng E-Mail op contact.finance@post.lu ze schécken, amplaz onnëtz Zäit um Telefon ze waarden.

Am meeschte gelies
Grouss Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Gläichzäiteg Perquisitiounen op 2 Ministèren, bei 5 Entreprisen a bei Privatleit
Politmonitor (1/2)
Trotz Tripartitesaccord packt et de Premier Luc Frieden net zeréck an d'Topp 10
Video
Audio
43
Futtball-WM
Schwäiz eliminéiert Kolumbien no Eelefmeterschéissen, Argentinien dréint Partie géint Ägypten
Video
14
Rucksak zu Bouneweg geklaut
Wie kann hëllefen, dës Persounen ze identifizéieren?
Fotoen
Fir d'lescht zu Bouneweg gesinn
Dat 13 Joer jonkt Maria-Estrela Gabriela Scolastica Martinho Zanier gëtt vermësst
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Polizist mat Féiss gerannt
Mann wiert sech bei Entloossung aus Passagearrest a gëtt nees festgeholl
Besëtzer gesicht
Wiem gehéiert dëse Vëlo?
Falschen Alarm
Grave Fall vu "Swatting" am Centre Socio-Educatif zu Dräibuer
Alphabetiséierung op Franséisch
Etüd iwwer Projet Alpha bis ewell net publizéiert, well se dem Ministère net gefält?
Nei Fondation BAU
Formatioun am Bausecteur soll laangfristeg ofgeséchert ginn
Audio
0
Tëscht Mäertert an dem Potaschbierg
Laange Stau no Accident tëscht Auto a Moto op der A1 a Richtung Stad
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.