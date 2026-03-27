RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fréijoer a Summer an der Stad

Tim Morizet
Mat de méi laangen Deeg an de méi héijen Temperature kënnt och d’Loscht zeréck, nees méi dobaussen ze sinn. An der Stad gëtt dat Gefill dann och aktiv opgegraff: mat engem breet gefächerte Programm u Manifestatiounen, dee sech vum Fréijoer bis an de spéide Summer zitt.
Update: 27.03.2026 18:54
Fréijoer a Summer an der Stad: Evenementer fir vum Wieder ze profitéieren
D’Stad Lëtzebuerg bitt sengen Awunner an den Touristen och dëst Joer vum Fréijoer bis an de spéide Summer e breet gefächerte Programm.

Eng Mëschung aus Traditioun a Summer-Atmosphär

D’Zil ass dobäi kloer: d’Stad beliewen – fir Awunner, mee och fir déi vill Visiteuren aus dem Ausland. Ob traditionell Evenementer oder nei Initiativen: d’Haaptstad setzt op eng Kombinatioun aus Kultur, Gastronomie an Open-Air-Atmosphär. Klassiker wéi d’Éimaischen oder de Mäertche gehéieren och dëst Joer natierlech erëm zum Programm.

Fir de Stater Schäffe Patrick Goldschmidt ass dat net nëmmen eng Fro vun Ënnerhalung, mee och eng bewosst Strategie: “Ob déi eng Manéier gi mer och vun de Commercë gefrot, fir ze hëllefen, fir d’Stad ze beliewen. Dat ass och wichteg fir de Commerce. A mir wëllen och weisen, datt een an der Stad vill Saache maache kann – ob dat elo an de Musée oder Theater goen ass, mee och am ‘Open air’. Mir hunn eng grouss a multikulturell Stad.”

Nieft de klasseschen Evenementer gëtt et och mam “Fréijoer op der Gëlle Fra” erëm Animatioune mat Gastronomie a Concerten. Och den 71 Meter héijen Aussiichtstuerm kënnt zeréck a bitt eng spektakulär Vue iwwer d’Haaptstad.

Evenementer als Motor fir den Tourismus

D’Evenementer spillen och eng zentral Roll fir den Tourismus. Si droen dozou bäi, datt Haaptstad iwwer d’Grenzen eraus attraktiv bleift.

D’Tania Bollendorf vum Luxembourg City Tourist Office (LCTO) ënnersträicht dësen Impakt: “Mir mierken dat natierlech. Souwuel an de Kasematten ewéi an eisem Accueil-Büro. Mir wäerten do Deeg kréien, wou mer wäit iwwer 1.000 Persounen an der Touristen-Informatioun kréien. Déi Evenementer hunn zum Deel eng iwwer-regional Ausstralungskraaft. Mir mierken, datt dowéinst och vill Leit aus der Groussregioun kommen.”

Besonnesch am Summer gëtt d’Stad zu enger grousser Bün: Concerten, Public viewing an Open-Air-Evenementer dominéieren dann d’Bild.

Summer-Highlights: Musek, Sport a Festivitéiten

Zu de grousse Momenter vum Summer gehéieren ënner anerem d’Fête de la musique, d’Feierlechkeete ronderëm den Nationalfeierdag an de City Sounds Festival. Do trëtt dëst Joer och déi international bekannt Band OneRepublic op.

An et gëtt och sportlech: Um Glacis gëtt d’Futtball-Weltmeeschterschaft – vun den Aachtelsfinallen un – am Public viewing iwwerdroen.

Fir de Patrick Goldschmidt ass dat alles en Deel vum Liewensgefill an der Stad: “D’Liewe besteet net nëmmen aus schaffe goen. Et besteet aus convivialem zesummeliewen a gutt Zäite mateneen ze verbréngen. A wa mer do als Stad eppes dozou kënne bäidroen, ëmsou besser.”

Iwwerbléck: Déi wichtegst Stater Evenementer 2026

  • Éimaischen – 6. Abrëll
  • Mäertchen – 25. Abrëll bis 10. Mee
  • Fréijoer op der Gëlle Fra – 22. Mee bis 14. Juni
  • ING Night Marathon – 16. Mee
  • Fête de la musique – 12. bis 14. Juni
  • Nationalfeierdag & City Sounds – 22. a 23. Juni
  • Pride Week (Event an der Stad) – Juli
  • Kinnekswiss loves… – 3. bis 5. Juli
  • Summer op der Gëlle Fra – 3. Juli bis 13. September
  • Public Viewing Fussball-WM (Glacis) – vu Juli un (Aachtelsfinallen)
  • Blues’n Jazz Rallye – 18. Juli
  • Schueberfouer – 21. August bis 9. September

Pride och elo an der Haaptstad

Ufanks Juli gëtt am Kader vun der “Pride Week” och eng Manifestatioun an der Stad Lëtzebuerg organiséiert. Op Nofro hunn d’Buergermeeschtesch Lydie Polfer an den éischte Schäffe Maurice Bauer dat e Mëttwoch confirméiert. Dobäi soll et e Parcours vun der Gare bis op de Knuedler ginn. Weider Detailer sollen an den nächste Wochen an Ofstëmmung mam Organisateur bekannt gemaach ginn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.