No Reprochë wéinst ë.a. MobbingCentre National de l'Audiovisuel wëll fir Kloerheet suergen

Den Centre National de l'Audiovisuel reagéiert op déi schaarf Kriticken, déi rezent formuléiert goufen.
Update: 09.02.2026 16:34
Am Tageblatt hat de Filmkritiker a fréieren CNA-Mataarbechter Joy Hoffmann an engem oppene Bréif vu Mëssmanagement a Mobbing geschwat. Déi Responsabel vum CNA ginn an hirem Communiqué net direkt op d’Virwërf an. Si schreiwen, datt si fir Kloerheet wéilte suergen an datt se d’Situatioun wéilten an de reelle Kontext setzen. Am Communiqué gi virun allem déi aktuell Strategie an déi respektiv Demarchë beschriwwen. Ënner anerem geet Rieds vun enger Transitiounsphas.
Den Direkter Gilles Zeimet wëll aktuell net ëffentlech reagéieren.

Liest hei den offizielle Pressecommuniqué vum CNA

Am meeschte gelies
Houser Contournement
Den Tunnel ass quasi fäerdeg, beim Rescht geet et richteg lass
Video
Fotoen
Lawinen an den Alpen
Op d'mannst 6 Doudesaffer dëse Weekend, Gefor bleift héich
Video
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Racing gewënnt no 75 Minutten Iwwerzuel bei Kanech
Video
Fotoen
2
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Schi Alpin: Gold fir d'Schwäiz an der Team Kombinatioun
0
Policeasaz mat Schosswaff zu Tréier
34 Joer ale Mann, dee mat Messer duerch d'Foussgängerzon gelaf ass, weider am Spidol
Weider News
Versichten Iwwerfall op Stater Fast-Food-Restaurant
Onéierleche menacéiert ee vum Personal mat enger Sprëtz
Diskussioun ëm Unisex-Toiletten
Educatiounsministère stellt kloer: Toilettë fir Jongen a Meedercher verschwannen net an neie Lycéeën
Kee mam Auto mathuelen
Mann am Raum Bäreldeng op der Flucht
Besuch vum Alexus Grynkewich
Militäresch PR op héchstem Niveau
Fotoen
3
Demi-tour um Wee op Barcelona
Luxair-Maschinn huet wéinst "technescher Indikatioun" ëmgedréint
Statec
Nächst Indextranche soll am zweeten Trimester 2026 erfalen, eng weider am drëtten Trimester 2027
