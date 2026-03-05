RTL TodayRTL Today
D'Aarbechtskonditiounen an der Arméi gi verbessert - en Donneschdeg de Moie gouf et an der Chamber unanime gréng Luucht fir 2 entspriechend Gesetzesprojeten.
Update: 05.03.2026 11:59
Zaldote vun der Lëtzebuerger Arméi wärend der Mäertesfeier den 11. November 2025
© Armée luxembourgeoise

Et misst een dës am geopolitesche Kontext gesinn, esou den DP-Rapporter vun de Gesetzer a Spriecher fir seng Partei Marc Hansen, mat 2 Kricher ganz no bäi an Nato-Engagementer, déi mussen eropgoen. De Recrutement bei der Arméi géing domat méi einfach ginn. Et géing ee vun Attraktivitéit schwätzen, dat Wuert géing him awer an deem Kontext net wierklech gefalen. Et dierft een d’Diskussioun net banaliséieren, esou de Marc Hansen.

“Mir solle mat der néideger Beduechtheet heiriwwer schwätzen, well in fine geet et awer drëm, dass de Worst Scenario preparéiert gëtt. Den Eeschtfall, an dat ass nun emol leider bei der Arméi de Krich. A mir wëssen alleguerten, dass dat mat vill Misär verbonnen ass. A mir gesinn och elo grad an der Welt, dass all Dag Zaldoten hiert Liewe riskéieren a leider och verléieren. Dofir däerfe mer déi heite Gespréicher och net ze vill banaliséieren a mir mussen deen néidegen Equiliber fannen, wa mer iwwert déi Sujeten hei schwätzen.”

Engersäits ginn d’Indemnitéiten an d’Kompensatiounen erweidert, sou dass och déi fräiwëlleg Zaldoten dovunner profitéieren. D’Indemnitéiten a Kompensatioune ginn och erhéicht. Da gëtt de Statut vum fräiwëllegen Zaldot verbessert, notamment andeems de Basissolde considerabel erhéicht gëtt, ëm 530€ de Mount. Esou gëtt de Solde op den onqualifizéierte Mindestloun gehéicht. Domat goufen och schonn éischt Punkten ëmgesat vun engem Mesurëpak fir d’Arméi, déi d’DP-Verdeedegungsministesch Yuriko Backes am Dezember virgestallt hat.

