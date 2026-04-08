Invité vun der Redaktioun (8. Abrëll)Chris Zenner, President vun der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes

Marc Hoscheid
E Mëttwoch de Moien ass de Gesondheetssecteur Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 08.04.2026 06:00

Aktuell gëtt et eng Partie Diskussiounen am Gesondheetsberäich, zum Beispill iwwert eng nei Konventioun tëscht der Gesondheetskeess an der Dokteschgewerkschaft AMMD. Net dovu concernéiert ass d’Associatioun vun den Osteopathen, deenen hir Traitementer net vun der CNS rembourséiert ginn.

Fir datt sech dat ännere kann, muss fir d’éischt d’Gesetz, dat de Beruff vum Osteopath nei definéiert, a Kraaft trieden, ma den definitiven Text léisst op sech waarden. Gläichzäiteg hunn d’Osteopathen domadder ze kämpfen, datt net jiddereen, deen ënnert deem Titel zu Lëtzebuerg praktizéiert, och all d’Viraussetzungen erfëllt. Ënnert anerem doriwwer schwätze mer e Mëttwoch de Moie mam President vun der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes, kuerz ALDO, dem Chris Zenner. Hien ass kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Am meeschte gelies
Schëss zu Prüm (D)
Polizistin bei Asaz ugeschoss a blesséiert, presuméierten Täter festgeholl
Fotoen
42 Meter héije Mobilfunkmast zu Haler
"D’Gemeng sot, et wier eng kleng Antenn"
Audio
Fotoen
35
Sprit gëtt knapp, Lëtzebuerg aktuell net betraff
Europa virun engem "schwaarze Mount", esou de Chef vun der IEA
16
No Ultimatum vum Donald Trump
Iran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of
Mir hunn nogefrot
D'Energiepräisser klammen an d'Leit si besuergt
Video
28
Weider News
A4 Richtung Stad
4 Blesséierter en Dënschdeg am Nomëtteg no Kollisioun vun e puer Autoen
De laangjärege fréiere Buergermeeschter René Daubenfeld ass de 6. Abrëll 2026 no laanger Kriibserkrankung am Alter vu 67 Joer gestuerwen.
Fréiere Buergermeeschter vu Bauschelt
René Daubenfeld am Alter vu 67 Joer gestuerwen
0
Police confirméiert
Tëscht Fenteng a Bierchem ass eng Persoun laanscht d'Gleise getrëppelt
100 € de Mount
D'Pirate verlaange steierlech Entlaaschtung fir Leit, déi am Alldag op den Auto ugewise sinn
31
Opruff an de soziale Medien
D'Gemeng Betzder sicht no engem Abroch an d'Primärschoul zu Rued-Sir no Zeien
Avis zum Projet de Loi
Flüchtlingsrot warnt viru Réckschrëtt beim Asylgesetz
Video
Fotoen
