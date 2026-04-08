Invité vun der Redaktioun (8. Abrëll)Chris Zenner, President vun der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes

Aktuell gëtt et eng Partie Diskussiounen am Gesondheetsberäich, zum Beispill iwwert eng nei Konventioun tëscht der Gesondheetskeess an der Dokteschgewerkschaft AMMD. Net dovu concernéiert ass d’Associatioun vun den Osteopathen, deenen hir Traitementer net vun der CNS rembourséiert ginn.
Fir datt sech dat ännere kann, muss fir d’éischt d’Gesetz, dat de Beruff vum Osteopath nei definéiert, a Kraaft trieden, ma den definitiven Text léisst op sech waarden. Gläichzäiteg hunn d’Osteopathen domadder ze kämpfen, datt net jiddereen, deen ënnert deem Titel zu Lëtzebuerg praktizéiert, och all d’Viraussetzungen erfëllt. Ënnert anerem doriwwer schwätze mer e Mëttwoch de Moie mam President vun der Association Luxembourgeoise des Ostéopathes, kuerz ALDO, dem Chris Zenner. Hien ass kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.
