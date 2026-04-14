RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zënter Ufank vum JoerCNS rembourséiert ronn 20 Prozent méi fir Brëlleglieser mat Stäerkt

RTL Lëtzebuerg
D'CNS rembourséiert zënter dem Ufank vum Joer ronn 20 Prozent méi fir Brëlleglieser mat Stäerkt, wéi d'Santés- a Sozialministesch Martine Deprez op eng parlamentaresch Fro matgedeelt huet.
Update: 14.04.2026 16:16
De Katalog vun de Prestatioune wier mat der Federatioun vun den Optiker iwwerschafft ginn a géing zënter dem 1. Januar dëst Joer gëllen, sou d'Martine Deprez an hirer Äntwert.
© MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI/Science Photo Library via AFP

Zënter dem Ufank vum Joer gëtt et vun der CNS gutt 20% méi erëm fir Brëlleglieser mat Stäerkt. Dat deelt d’CSV-Santés- a Sozialministesch Martine Deprez den LSAP-Deputéierte Francine Closener a Mars di Bartolomeo mat, déi via parlamentaresch Fro Detailer wësse wollten.

Dernieft gouf e spezifeschen Tarif agefouert fir Glieser, déi de Prozess vun der Kuerzsiichtegkeet sollen ofbremsen. Hei si Kanner- a Jugendlecher vu fënnef bis 17 Joer viséiert.

De Katalog vun de Prestatioune wier mat der Federatioun vun den Optiker iwwerschafft ginn a géing zënter dem 1. Januar dëst Joer gëllen, sou d’Martine Deprez an hirer Äntwert.

Am meeschte gelies
Accident am Garer Quartier - 3 Blesséierter
E Bus ass no enger Kollisioun mat engem Auto an enger Fassad un d'Stoe komm
Video
Fotoen
Käschtepunkt vun 10 Milliounen Euro
Nei Vëlospist tëscht Arel a Klengbetten soll vun dausende Frontaliere genotzt ginn
Video
Audio
Fotoen
69
Nei Graffitie vun der EU-Kommissioun
Eng Mëschung aus Diddeleng an Europa op der Mauer vum Centre sportif
Video
Fotoen
8
Strooss vun Hormus
USA hu mam Blockage ugefaangen
Offiziell Ouverture um Méindeg
"AI Experience Center", e Schratt an d'Zukunft vum Finanzsecteur
Video
Audio
Fotoen
1
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Vu lénks no riets: Gilles Lacour, Kommissär fir musikalesch Educatioun, Claude Meisch, Educatiounsminister an Eric Thill, Kulturminister.
Alternativen zum Ecran
Neie Projet "Creative Lab" soll Jonker fir Kultur begeeschteren
Audio
0
An der Stad an zu Munneref
Dräi Blesséierter bei zwee Autosaccidenter
Reform am Fleegesecteur
ANIL kritiséiert Gesetzesprojet als verpasste Chance fir Infirmièren a Patienten
Audio
0
Portrait am Kader vum Télévie
Claudia Monteiro: "Ech hätt mir eng besser Kommunikatioun mat mengem Onkolog gewënscht"
Video
Fotoen
0
Am Norde vum Land
1.746 Cannabis-Planzen an Haus no der belscher Grenz sinn Enn Mäerz saiséiert ginn
Europäesche "Speedmarathon"
Automobilisten opgepasst: Police mécht um Mëttwoch verstäerkt Vitesskontrollen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.