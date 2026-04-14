Zënter dem Ufank vum Joer gëtt et vun der CNS gutt 20% méi erëm fir Brëlleglieser mat Stäerkt. Dat deelt d’CSV-Santés- a Sozialministesch Martine Deprez den LSAP-Deputéierte Francine Closener a Mars di Bartolomeo mat, déi via parlamentaresch Fro Detailer wësse wollten.
Dernieft gouf e spezifeschen Tarif agefouert fir Glieser, déi de Prozess vun der Kuerzsiichtegkeet sollen ofbremsen. Hei si Kanner- a Jugendlecher vu fënnef bis 17 Joer viséiert.
De Katalog vun de Prestatioune wier mat der Federatioun vun den Optiker iwwerschafft ginn a géing zënter dem 1. Januar dëst Joer gëllen, sou d’Martine Deprez an hirer Äntwert.