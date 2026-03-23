RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Kritik vun déi GréngCSV an DP wiere géint aktiv Bierger-Bedeelegung

Roy Grotz
Der grénger Oppositioun no, wier der Majoritéit net dru geleeën, eng Bierger-Versammlung institutionell ze verankeren.
Update: 23.03.2026 17:59
D’Joëlle Welfring am RTL-Studio (Archivbild)
© François Aulner

Soll et zu Lëtzebuerg och eng Bierger-Assemblée ginn, sou wéi se zum Beispill an der däitschsproocheger Belsch existéiert?

E Méindeg goung nees iwwert dëse Moyen vun enger méi participativer Biergerbedeelegung rieds. Ma der grénger Oppositioun no, wier de Majoritéits-Parteien iwwerhaapt net dru geleeën, op dee Wee ze goen an eng Bierger-Versammlung institutionell ze verankeren. Domat géif alt nees d’Participatioun vun de Bierger ausgebremst ginn an et géif op Retardement gesat ginn an engem Dossier, wou d’Biergerbedeelegung kee Luxus, mee eng Noutwendegkeet wier. Sou gëtt d’gréng Deputéiert Joëlle Welfring zitéiert, déi bei CSV an DP all politeschen Courage op deem Punkt vermësst.

Ugeduecht war, datt d’Leit, déi un esou enger Bierger-Versammlung deelhuelen, duerch d’Lous designéiert ginn.

An enger rezenter Nott hat sech och d’wëssenschaftlech Ekipp vun der Chamber mam Konzept vun enger Bierger-Assemblée befaasst a war zur Conklusioun komm, datt esou e Modell d’Legitimitéit vun den Demokratien erhéicht an och auslänneschen Awunner eng Stëmm gëtt.

Virleefer waren ënner anerem de Biergerkommittee Lëtzebuerg 2050 an de Klima Biergerrot.

D'Kritik vun deene Gréngen.
D'Etüd vun der cellule scientifique vun der Chamber.

Am meeschte gelies
Spezialunitéit war geruff ginn
Et gouf eng Geiselnam an engem Supermarché zu Käerjeng gemellt
Video
Fotoen
Fluchhafe LaGuardia zu New York
Pilot a Co-Pilot no Kollisioun vu Fliger a Läschwon gestuerwen, eng Rei Leit blesséiert
Video
Fotoen
Municipales a Frankräich
Sozialiste setze sech zu Paräis an zu Marseille duerch
Video
14
Wa Schoulen un hir Grenze kommen
Educatiounsministère wëll mat engem neie Plang méi séier a geziilt reagéieren
Video
Fotoen
18
2 Blesséierter
Auto op der Kopp zu Rolleng, Persoun ugestouss op der RN10
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Nom Accident louch den Auto op der Kopp.
Op der N12
Tëscht Esch-Sauer a Bidscht huet sech en Auto e puer Mol iwwerschloen
Video
Hate bei engem Abrochversuch eng Waasserleitung beschiedegt
D'Police huet zwee presuméiert Abriecher festgeholl, ee war zoppnaass
Deel vu Beliichtung war erofgefall
Diddelenger Schwämm muss temporär zoumaachen
2
Police investéiert weider an hire Fuerpark
81 nei BMW X3 gi bannent den nächste Méint geliwwert, et sinn alles Bensinner
Fotoen
46
Ministère fir Gesondheet a sozial Sécherheet mellt
Houschtsirop "Toularynx Dextromethorphan" zréckgeruff
Zeienopruff no Farerflucht
Eng Persoun e Sonndeg zu Rëmerschen ugestouss - Gesicht gëtt no donkelem VW
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.