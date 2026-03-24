RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Entrevuë mat Metsola, Costa a RutteDe Grand-Duc Guillaume besicht d'EU-Institutiounen an d'NATO

Cédric Ferry
En Dënschdeg an e Mëttwoch ass de Grand-Duc Guillaume fir eng Rees, déi an der Suite vum Trounwiessel stattfënnt, zu Bréissel.
Update: 24.03.2026 09:00
Fändele vun den EU-Memberlänner mam Gebai vum EU-Parlament am Hannergrond.
© MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Um éischten Dag vun der Visitt, op där de Groussherzog vum Aussen- an Aussenhandelsminister Bettel begleet gëtt, sti Visite bei zwou EU-Institutiounen um Programm:

Um 14.30 Auer ass eng Entrevue mat der Presidentin vum Europäesche Parlament Roberta Metsola an um 18 Auer gesinn de Lëtzebuerger Staatschef an den Ausseminister de President vum Europäesche Rot, den António Costa. Wéi et an engem Schreiwes vum Haff heescht, soll et bei béiden Entrevuë virun allem ëm Froe vun der europäescher Aktualitéit goen. Eng Entrevue mat der Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen, déi ursprénglech fir 11 Auer en Dënschdeg geplangt war, huet misse wéinst dem Agenda vun der Kommissiounspresidentin annuléiert ginn. Dës soll zu engem spéideren Zäitpunkt nogeholl ginn.

D'Schreiwes vum Haff

Tëscht den Entrevuë mat der Parlamentspresidentin a mam Rotspresident steet fir de Grand-Duc dann eng Renconter mam Personal vun der permanenter Representatioun vu Lëtzebuerg a mat de Lëtzebuerger, déi bei den EU-Institutioune schaffen, um Programm. Um 15.30 Auer wäert de Grand-Duc sech um Siège vun der permanenter Representatioun u si adresséieren.

E Mëttwochmoien hunn de Groussherzog Guillaume an den Ausseminister Xavier Bettel dann eng Entrevue mam NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Hei soll et virun allem ëm Froe vun der internationaler Sécherheet goen.

Am meeschte gelies
Police investéiert weider an hire Fuerpark
81 nei BMW X3 gi bannent den nächste Méint geliwwert, et sinn alles Bensinner
Fotoen
83
Op der A7
Aschränkungen am Tunnel Stafelter ginn nees opgehuewen
Op der N12
Tëscht Esch-Sauer a Bidscht huet sech en Auto e puer Mol iwwerschloen
Video
Ministère fir Gesondheet a sozial Sécherheet mellt
Houschtsirop "Toularynx Dextromethorphan" zréckgeruff
Wa Schoulen un hir Grenze kommen
Educatiounsministère wëll mat engem neie Plang méi séier a geziilt reagéieren
Video
Audio
Fotoen
32
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Méi Fransousen, manner Belsch an Däitscher
15.200 Frontaliere sinn 2024 eng éischte Kéier op Lëtzebuerg schaffe komm
Gemeng Ell mellt Waasserfuite
Verschidde Stéit an der Areler- an an der Beekericherstrooss hu kee Waasser
Stad Lëtzebuerg
8.415.537 Meterkibb Drénkwaasser goufen am Laf vun 2025 verbraucht
Lëtzebuerger Arméi warnt
Al Munitioun, eng onsiichtbar Gefor
Circulaire vum Finanzministère
"All Euro muss de reelle Besoinen no justifiéiert sinn"
Audio
11
Money Muling steet ënner Strof
Säi Konto zur Verfügung stellen, ass keng gutt Iddi
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.