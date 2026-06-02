Wéinst dem groussen Ëmfang vum Streik an der nach onsécherer operativer Situatioun a Portugal huet Luxair zesumme mat hire Partner d'Situatioun nei bewäert:
Dës Flich, déi ursprénglech fir den 3. Juni geplangt waren, ginn elo de 4. Juni duerchgefouert:
Déi betraffe Passagéier ginn direkt informéiert a ginn automatesch op déi nei Flich ëmgebucht.
D'Luxair-Flich vun a Richtung Faro a Funchal bleiwen aktuell am Fluchplang a solle wéi virgesinn den 3. Juni 2026 duerchgefouert ginn:
Trotzdeem si Verspéidungen a méi laang Waardezäiten op de betraffene Fluchhäfe méiglech. Sollt d'Situatioun sech änneren, ginn d'Passagéier direkt iwwer d'Kontaktdonnéeën informéiert, déi si bei hirer Buchung uginn hunn.
Luxair recommandéiert de Passagéier, sech op d'mannst dräi Stonne virum Depart um Fluchhafen ze sinn an déi lescht Informatiounen zu hirem Fluch ze kucken, ier si op de Fluchhafe fueren.