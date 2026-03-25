RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Generalversammlung vun der Bauerenzentral"Déierenepidemien, d'Energiekris a géint Hausse vum Mindestloun"

Dany Rasqué
A Presenz vun der Landwirtschaftsministesch sinn d'Baueren op hir Suergen, Problemer a Fuerderungen agaangen.
Update: 25.03.2026 07:55
© Dany Rasqué

Wat kënnt dëst Joer op d’Landwirtschaft duer? Mat där Fro huet sech de President vun der Bauerenzentral Christian Wester en Dënschdeg den Owend op der Generalversammlung beschäftegt. De Krich am Noen Osten an déi domadder verbonnen Hausse um Dünger zum Beispill hätten an de leschten dräi Woche gewisen, wéi séier alles kann iwwert de Koup gehäit ginn, mä d’Baueren hunn nach eng ganz Rei aner Suergen.

Eng dovunner sinn d’Epidemië bei den Déieren. Déi Suerg ass no der Blozongekränkt oder der Vullegripp net nei, mä mam LSD gëtt et eng Kränkt, bei där d’Konsequenze radikal sinn. LSD steet fir Lumpy Skin Disease, de Virus betrëfft d’Ranner an déi musse gekeilt ginn, soubal et ee Fall am Betrib gëtt.

De President vun der Bauerenzentral Christian Wester seet, wann een de Wëssenschaftler géif nolauschteren, wier et net d’Fro ob, mä wéini déi Epidemie op Lëtzebuerg kënnt. “Wa se kënnt, wéi si mer drop virbereet a si mer iwwerhaapt gutt genuch drop virbereet.”

D’Landwirtschaftsministesch Martine Hansen huet geäntwert, datt Lëtzebuerg amgaangen ass, alles ze maachen, wat méiglech ass. Et ass Impfstoff reservéiert, mä dee kann eréischt gesprëtzt ginn, wann et ee positive Fall am Land gëtt. Déi aner Woch steet de Virus um Ordre du Jour vun den EU-Agrarminister, mä donieft réit d’Martine Hansen de Baueren - ebe wéinst den drastesche Konsequenzen - sech genee z’iwwerleeën, wou se hir Béischte kafen.

Wann et bis hei ass, dann ass et hei. A wann et hei ass, dann ass et kee Choix, mä da musse mer keulen a keulen ass schrecklech. Dat perséinlecht Leed, et ass schrecklech, wann e ganze Betrib muss gekeult ginn. Dofir mir mussen alles maachen, fir ze verhënneren, datt mer déi Krankheet heihinner kréien”.

Eng Erausfuerderung, wann ee bedenkt, datt se ënnert anerem vun Insekten iwwerdroe gëtt, déi picken. D’Bauerenzentral huet awer nach aner Punkten, déi se beschäftegen, an déi huet den éischte Vizepresident Eric Pesch opgezielt. “Europäeschen Agrarbudget, Mobilisatiounssteier, Reform vun der Grondsteier, en neit Agrargesetz an aktuell dee méi wéi fragwürdege Krich an déi domadder verbonnen Energiekris.

D’Regierung soll d’Landwirtschaft net vergiessen, wann et ëm d’Suitten dovunner geet, esou den Eric Pesch an de Christian Wester hofft, datt d’Käschte fir d’Betriber net nach an d’Luucht ginn. “D’Mindestlounerhéijung steet am Raum an ass een Thema bei der Landwirtschaft. D’Betriber gi méi grouss, se hu Leit schaffen, d’Käschte lafen eis fort. D’Revenuen, d’Mëllechpräisser sinn den Ament am fräie Fall, wann do och elo nach eng strukturell Erhéijung vum Mindestloun mat Indextranche kënnt, ass dat Gëft fir Aarbechtsplazen.

Dee Message muss d’Ministesch Martine Hansen mat an den nächste Regierungsrot huelen. Si ass ganz beléift bei de Baueren, den Ëmweltministère a säi Chef dogéint net. De Christian Wester huet aus enger Versammlung virun zwee Deeg iwwert den Naturschutzplang erzielt.

Et si kritesch Froe vun der Landwirtschaft komm an déi Beamten, déi duerch déi Versammlung gefouert hunn, hu bei all Fro emotional gestresst a relativ iwwerhieflech gewierkt, wat eigentlech e gutt Zesummeschaffe relativ schwéier mécht an d’Bauere waren eigentlech oder bal um Punkt, fir ze soen ‘Dat do hu mir net néideg’, mä mir wëllen d’Dier awer net klaken, mir wëlle fir Dialog stoen.

Dofir hätt een déi ganz Prozedur iwwert sech ergoe gelooss, allerdéngs mat engem Resultat, iwwert dat d’Baueren enttäuscht sinn, esou de Christian Wester.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt e bësse méi deier
Zanter e Freideg vermësst
Police sicht nom 14 Joer jonke Cynthia Dinis
Konjunkturflash Mäerz 2026
Bannent den nächsten 3 Méint dierft eng Indextranche erfalen
36
Zanter Méindegnomëtten
Dat 16 Joer aalt Yara Santos gëtt vermësst
FLF
Cristina Correia an Daniel Zirbes sinn déi nei Dammennationaltraineren
4
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zweeten Dag vum Deplacement op Bréissel
De Grand-Duc Guillaume hat eng Entrevue mam NATO-Generalsekretär Rutte
Video
Fotoen
0
Streck war zäitweis blockéiert
Accident mat dräi Camionen um Viaduc Schieren hat zu gréissere Problemer gefouert
Fotoen
Vermësstemeldung
16 Joer ale Marc Antony Dos Reis Silva fir d'lescht e Sonndeg gesinn
Zu Bierden huet de 24. Mäerz 2026 en Haus gebrannt.
CGDIS
E Feier zu Bierden an en Accident an der Stad
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (25. Mäerz) - Martine Hansen
"Ech hu gesot, ech maache Politik fir de Sport, da maachen ech se och mam Sport"
Video
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.