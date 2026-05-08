Den Tunnel Stafelter gouf e Freideg de Moie géint 10 Auer komplett fir den Trafic gespaart, dat a béid Richtungen.
Op Nofro bei der Police war et d'Informatioun, dass e Feieralarm ausgeléist gouf, wouropshin de CITA de Sécherheetsprotokoll applizéiert huet.
Weider war et d'Informatioun, dass en Auto am Tunnel Stafelter soll eng Pann hunn.
Police a CGDIS ware séier op der Plaz.
Um 10:35 Auer war et d'Informatioun vun enger Automobilistin, dass den Tunnel a Richtung Stad nees op wier. Um 10:48 Auer huet de CITA matgedeelt, dass d'Tunnellen nees op wieren.