RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Critical Medecines ActD'EU soll an der Medikamenteversuergung méi onofhängeg ginn

Raphaëlle Dickes
An der Pandemie war de Problem ganz visibel, ma och am Alldag kënnt et ëmmer nees vir, datt wichteg Medikamenter feelen.
Update: 03.02.2026 07:30
Medikamenteversuergung: D’EU soll méi méi onofhängeg ginn
An der Pandemie war de Problem ganz visibel, ma och am Alldag kënnt et ëmmer nees vir, datt wichteg Medikamenter feelen.

D’EU soll méi resilient a méi onofhängeg ginn. Dat ass eent vun den Ziler vum Critical Medecines Act. En Dënschdeg 20. Januar gouf d’Gesetz fir kritesch Medikamenter mat grousser Majoritéit am Europaparlament ugeholl. Spéitstens Enn vum Joer soll et a Kraaft trieden.

Als kritesch gëlle Medikamenter, déi fir de gudde Fonctionnement vum Gesondheetssystem wesentlech sinn a wou Patienten am Fall vun Enkpäss schwéier gesondheetlech Schied riskéieren. Alldeeglech Medikamenter vun ëffentlechem Interêt, grad wéi “deier, innovativ Medik fir d’Behandlung vu Kriibs, et geet awer och ëm Medikamenter fir rar Krankheeten a – wichteg – et geet och ëm Antibioticken”, erkläert d’Tilly Metz. D’Europadeputéiert vun déi Gréng huet als Rapportrice um Gesetz geschafft.

Engersäits geet et laangfristeg drëm, d’Produktioun vu kritesche Medikamenter nees an Europa zréckzekréien. Heifir si spezifesch Ënnerstëtzunge virgesinn. “Ënnerstëtzung an der Ëmsetzung vun EU-Reglementer. Et gëtt och eng ‘fast procedure’, datt déi méi schnell kënnen Autorisatioune kréien. Et geet awer och ëm finanziell Ënnerstëtzung”

Méi kuerzfristeg Wierkung weisen, kéint awer d’Méiglechkeet, datt EU-Memberlänner an Zukunft zesummen Ausschreiwunge fir wichteg Medikamenter kënne maachen. Doduerch kéinten d’Medikamenter méi accessibel ginn an och méi bëlleg. Besonnesch kleng Länner wéi Lëtzebuerg wäre bei Medikamentenenkpäss op Zesummenaarbecht ugewisen, betount d’Tilly Mëtz. Och wat de Stockage vu Medikamenter ugeet, huet d’Parlament den 20. Januar fir méi Kooperatioun gestëmmt. “Do kann et souguer esouwäit goen, datt e Land zum Beispill Däitschland, wat enorm Stockagen an engem gewësse Medikament huet - komm mir huelen d’Beispill vu Paracetamol fir Kanner - gesot kritt ‘majo Lëtzebuerg, do ass e Mangel. Du muss elo Lëtzebuerg ënnerstëtzen, an deem Paracetamol fir Kanner ginn’.”

Positiv Reaktiounen aus dem Secteur

Medikamentenenkpäss, en Thema, mat deem d’Apdikter dagdeeglech befaasst sinn. Bestëmmten Antibioticken, Bluttdrockmëttel, Anti-Depresseuren, Hormoner fir d’Fraen... Dat sinn nëmmen e puer Beispiller vu Medikamenter, déi ëmmer mol nees feelen. Fir Ersatz ze fannen, bedeit ee gewëssen Opwand. Europäesche Statistiken no verbréngt en Apdikter an der Moyenne 11 Stonnen an der Woch domadder, fir alternativ Léisunge fir d’Patienten ze fannen. D’Claude Hostert-Peiffer begréisst d’Initiative vun der EU. Se wär noutwenneg gewiescht, fënnt d’Administratrice aus dem Syndikat vun den Apdikter. “Ech denken awer, datt et nach eng Partie Jore wäert daueren, bis mer dat um Terrain spieren. Well mir wëssen, datt vill Produktioun ausgelagert gouf, datt vill Moleküllen aus Asie kommen. Sief et China, Indien oder aner asiatesch Länner. Fir d’Produktioun nees méi an Europa ze verlageren, wësse mer, datt dat Jore kann daueren. Zéng Joer oder méi.”

D’Méiglechkeet, fir Abléck an d’Stocke vun aneren EU-Memberlänner ze kréien an am Fall vun Enkpäss vu Länner mat gudde Stocke kënne beliwwert ze ginn, wär do vläicht méi séier ëmzesetzen, hofft d’Apdiktesch. Allerdéngs gefält dës Obligatioun am Gesetz, fir Deeler vun Medikamenter Stocken erauszeginn, net allen EU-Memberen. Deemno ass nach net sécher, ob den EU-Conseil dee Wee iwwerhaapt matgeet.

Och Representante vun der Pharmaindustrie begréissen den EU-Critical Medecines Act. Allerdéngs géifen ze vill Medikamenter ënnert dem Europaparlament seng Definitioun vu kritesche Medikamenter falen, fënnt de Romain Labé. De Generalsekretär vun Innovative Medecines for Luxembourg hofft, datt do an de Verhandlungen nach nogebessert gëtt. “Pour qu’on aille vraiment vers l’essentiel qui est s’assurer un marché européen attractif pour l’industrie et garder l’efficacité de l’industrie pour assurer la disponibilité des médicaments jusqu’au patient.”

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack um Lampertsbierg
Ex-Frënd an Optragsmord onwarscheinlech, Treffe gouf bewosst fixéiert
Video
Fotoen
No déidlecher Messerattack um Lampertsbierg
D'Famill vum verstuerwenen Alicia seet Merci fir d'Ënnerstëtzung
Eng "langweileg Hochzäit"
Mette-Marit vun Norwegen taucht an Epstein-Dokumenter op, äussert sech negativ iwwer Grand-Duc
SAMU op der Plaz
Zwou Persoune bei Kollisioun tëscht Nidderaanwen a Mënsbech blesséiert
Fotoen
Claude Meisch am RTL-Interview
De Sujet Unisex-Toiletten ass net vum Himmel gefall
Video
Audio
92
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Déi eng wëlle staatlech Virgaben, déi aner net
Bei de Gemenge ginn d'Meenungen iwwert déi geplangte Grondsteier auserneen
Audio
0
De CGDIS mellt
Persoun an Accident zu Dippech blesséiert, Feier zu Beggen geläscht
An der Tëschenzäit gouf d'Arméi mobiliséiert, fir um Terrain ze hëllefen.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Japan mellt 30 Doudeger no heftegem Schnéi
LIVE
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Schéine gudden Dënschdegmoien: Eisen Ticker ass nees live
LIVE
Dr Martine Goergen an Dr Marc Berna
Invité vun der Redaktioun (3. Februar)
Dr Martine Goergen an Dr Marc Berna, Spidolsdirekteren CHL respektiv HRS
Video
0
Tëscht Uewerfeelen an Ettelbréck
Kollisioun mat dräi Autoen - véier Blesséierter a Samu op der Plaz
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.