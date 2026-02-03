Invité vun der Redaktioun (3. Februar)Dr Marc Berna an Dr Martine Goergen, Spidolsdirekteren HRS respektiv CHL

D’Affär ronderëm den Dr Philippe Wilmes schléit héich Wellen. En Dënschdeg de Moie kommen d’Spidolsdirekteren aus den HRS an dem CHL ze Wuert: den Dr Marc Berna an d’Dr Martine Goergen. Sechs Dokteren aus dem CHL haten Alarm geschloe wéinst dem HRS-Orthopäd.
Wéi koum et zu de Reprochen? Wat läit elo alles um Dësch? Gëtt et eng Konkurrenz tëscht den zwee Spideeler? A wat bedeit dat alles fir de Patient?
Mir diskutéieren dat mat de Generaldirekteren vum Centre Hospitalier an den Hôpitaux Robert Schuman live um 8 Auer.
