RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Déidlech Messerattack um LampertsbiergEx-Frënd an Optragsmord onwarscheinlech, Treffe gouf bewosst fixéiert

Jeannot Ries
Am Fall vun der déidlecher Messerattack um Lampertsbierg ginn et eng Rei Prezisiounen wéi och nei Elementer.
Update: 02.02.2026 20:25
Ex-Frënd an Optragsmord ausgeschloss, Treffe war bewosst fixéiert ginn
Am Fall vun der déidlecher Messerattack um Lampertsbierg ginn et eng Rei Prezisiounen wéi och nei Elementer.

E Bouquet Blumme virun der Hausdier erënnert un déi tragesch Evenementer e leschten Dënschdeg am fréien Nomëtteg. Vun Haut un huet d’Affer, déi 35 Joer al Mataarbechterin vun enger Immobilienagence, e Gesiicht, en Numm. Der Alicia hir Famille huet dës Foto ausgesicht.

No déidlecher Messerattack um Lampertsbierg
D'Famill vum verstuerwenen Alicia seet Merci fir d'Ënnerstëtzung

Verbonne mat enger Rei “Mercien”. Dat och un déi Fra, déi probéiert huet, dem Alicia ze hëllefen a dobäi selwer liewensgeféierlech blesséiert gouf. An un d’Polizisten an Enquêteuren an och un all d’Leit, dacks Onbekannter, déi d’Famille iwwer déi lescht Deeg ënnerstëtzt hunn. E Message, deen och mat engem Online Spendenopruff op Leetchi.com verbonnen ass. Ënner anerem fir d’Begriefnes, juristesch Fraisen an e Gedenkmonument ze finanzéieren.

LampertsbiergPolice-Operatioun um Lampertsbierg

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Den Affekot vun der Famille a Frankräich denkt driwwer no, och vun do aus juristesch Poursuitten an Weeër ze leeden. Iwwerdeems hei am Land d’Enquête weider op vollen Toure leeft. Géingt ee presuméierten Täter, e belsche Staatsbierger vu 27 Joer, gëtt et e Mandat d’arrêt wéinst Mord, versichtem Mord a “Coups et blessures volontaires”. Op der Flucht, konnt de Mann jo 20 Minutten nom Noutruff tëscht dem Briddel a Stroossen festgeholl ginn. Nodeems säi beschiedegt Gefier Polizisten op der Héicht vun der Biergerkräiz opgefall war.

Wat d’Motiv vun der Dot ugeet, esou kéint RTL-Informatiounen no d’Piste vum Ex-Frënd ausgeschloss ginn. Déi vum Optragsmord wier och éischter onwarscheinlech an de rengen Zoufall, géif och ausgeschloss. An anere Wierder: den Täter hätt dem Affer bewosst Rendez-vous ginn.

Et wär keen Zoufall, dat de Mann e Messer bei sech hat. Wéi den Täter säin Affer ausgesicht huet, a wat genee säi Motiv ass, beschäftegt den Ament d’Enquêteuren, déi enk mat hire Kolleegen an der Belsch zesummeschaffen.

Policeasaz um Lampertsbierg

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Dem Affekot vum zweeten, also blesséiertem Affer no, geet et där Fra Haut verhältnisméisseg gutt. Si wier um falschen Ament op der falscher Plaz gewiescht, sou de Maître Penning. De Rendez-vous wier just mat der Immobilien-Agentinne fixéiert gewiescht.

“Ech confirméieren den Affekot vun der Famill vum zweeten, also dem verletztenen Affer ze sinn, woubäi d’Mamm sech partie civile beim Untersuchungsriichter constituéiert huet”, esou de Maître Penning op RTL-Nofro. “Et stëmmt, dass de Rendez-vous just mat der Agentin war. Et besteet sécher kee Lien mat den Occupanten a mam Proprietäre vum Haus um Lampertsbierg.

Déi zweet Victime war effektiv just am falschen Moment op der falscher Plaz, dëst well se hëllefe wollt, mee se huet awer vläicht doduerch Schlëmmeres verhënnert. Et geet hir verhältnisméisseg gutt a si an hir Famill soen e ganz grousse Merci un all déi, déi hir d’Liewe gerett hunn.”

Weider Sujeten zum Thema

No Messerattack um Lampertsbierg
Den Immobilie-Secteur steet ënner Schock
Detailer no Messerattack um Lampertsbierg
Täter hat Rendez-vous mam spéideren Affer fir Visitt vu Wunneng
Nei Detailer iwwer Messerattack um Lampertsbierg
Flüchtegen Täter 20 Minutten no Noutruff vu Police gestallt
Messerattack um Lampertsbierg
Eng Fra dout, eng aner uerg blesséiert, presuméierten Täter gestallt

Am meeschte gelies
Claude Meisch am RTL-Interview
De Sujet Unisex-Toiletten ass net vum Himmel gefall
Video
Audio
92
Eng "langweileg Hochzäit"
Mette-Marit vun Norwegen taucht an Epstein-Dokumenter op, äussert sech negativ iwwer Grand-Duc
SAMU op der Plaz
Zwou Persoune bei Kollisioun tëscht Nidderaanwen a Mënsbech blesséiert
Fotoen
Luxuriéis Akafsstrooss
Stater Philippsgaass - e Magnéit fir Luxusmarken
Video
39
Legend Boucles Bastogne
Spectatrice bei Accident an der Belsch ëm d'Liewe komm
Weider News
Tëscht Uewerfeelen an Ettelbréck
Kollisioun mat dräi Autoen - véier Blesséierter a Samu op der Plaz
Fotoen
An der Chamber
Kondolenzbuch fir Éierechamberpresident Lucien Weiler vun Dënschdeg un disponibel
0
Gouvernance-Strukture ginn iwwerpréift
D'Uni Lëtzebuerg kritt en externen Audit gemaach
0
An der Rue Beaumont
2 Persoune festgeholl no Iwwerfall mat Gewalt an der Stad
An zwee Mailen ernimmt
Och Luc Frieden huet Jeffrey Epstein ni begéint
Fotoen
Suspensioun vum Dokter Wilmes
"Et ass net wéinst engem Prozedurfeeler, dass um Fong den Dossier net korrekt ass", esou d'Martine Deprez
Video
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.