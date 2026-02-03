De CGDIS mellt um Dënschdegmoien zwou Interventiounen, bei enger dovunner gouf eng Persoun blesséiert.
Op der Route de Luxembourg zu Dippech koum et deemno zu engem Accident mat engem Auto, dat um kuerz no 23.30 Auer e Méindeg. D’Asazzentere vun Dippech a Mamer hu sech hei ëm eng blesséiert Persoun gekëmmert.
An der Rue de Bastogne zu Beggen koum et dann nach zu engem Feier. Wéi de CGDIS mellt huet hei e Gaardenhaische gebrannt, allerdéngs gouf kee blesséiert. D’Ekippen aus der Stad waren op der Plaz, fir sech ëm de Brand ze këmmeren.