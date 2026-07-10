RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

SaarlandVerurteelte Mäerder bei Sortie geflücht, och Lëtzebuerger Police alertéiert

Bakir Demic
Bei enger accordéierter Sortie ass e Mëttwoch am Saarland beim Uert Schmelz e 44 Joer ale verurteelte Mäerder geflücht. D'Sich vun der däitscher Police leeft op Héichtouren.
Update: 10.07.2026 09:43
De 44 Joer ale Mario Stegnitz gouf verschiddene Medieberichter no 2010 zu enger laanger Prisongsstrof wéinst Mord verurteelt.
De 44 Joer ale Mario Stegnitz gouf verschiddene Medieberichter no 2010 zu enger laanger Prisongsstrof wéinst Mord verurteelt.
© Polizei Saarland

Wéi et am Presseportal vun der däitscher Police heescht, géif de 44 Joer ale Mario Stegnitz den Ament eng méi laang Prisongsstrof ofsëtzen. Verschidden däitsch Medien, wéi d'Saarbücker Zeitung, schreiwen, de Flüchtege wier 2010 wéinst Mord verurteelt ginn.

D'Bevëlkerung gëtt am Opruff vun der Police gebieden, op kee Fall Kontakt mam Mann opzehuelen. Hie soll sech e Mëttwoch géint 15 Auer bei enger accordéierter Sortie an der Géigend vum Uert Schmelz, eng 40 Minutte vu Schengen fort, duerch d'Bascht gemaach hunn a gëtt zanterhier gesicht. Vun der Lëtzebuerger Police krute mir op Nofro confirméiert, datt och si vun den däitschen Autoritéiten alertéiert gouf an entspriechend Mesuren ënnerhuele géif.

De Mann ass 1,92 Meter grouss, dënn, huet schwaarz Hoer an e schwaarze Schnauz, brong Aen, eng Narb um rietsen Uewerschenkel an eng Tätowéierung um lénksen Ueweraarm. Fir d'lescht hat hien en T-Shirt a Crèmefaarf un, eng laang, hellblo Jeansbox a wäiss Nike-Schong un.

Wien de Mann gesäit, soll direkt d'Police kontaktéieren. All Info zum aktuellen Openthalt vum Mario Stegnitz ass fir d'Saarbrécker Police, déi ënnert der Nummer 0049 681/9321-233 (oder aus dem däitsche Festnetz iwwer d'0681/9321-233) ka kontaktéiert ginn.

De 44 Joer ale Mario Stegnitz
© Polizei Saarland

Am meeschte gelies
Helikopter war extreem niddereg ënnerwee
Keng Police oder Air Rescue, mee Kontroll vum Stroumnetz
Video
War a Portugal am Spidol
Sängerin Bonnie Tyler am Alter vu 75 Joer gestuerwen
Siwe Joer Prisong, dovu fënnef mat Sursis
Am Appell gouf dat 1. Urteel géint Suessemer Sozialaarbechter confirméiert
No Réckruff vu Friichte-Mix wéinst Virus
Wéi geféierlech Hepatite A an déifgefruerenem Uebst ka sinn
Fotoen
Déidlech Attack op Kontroller
Geriicht zu Zweebrécken huet Lëtzebuerger Resident zu 10 Joer Prisong verurteelt
Video
Weider News
E franséischen Dokter huet sech am Kongo mat Ebola infizéiert
Demokratesch Republik Kongo
600 Leit duerch Ebola schonn ëmkomm, aktuell Well breet sech séier aus
Schlëmme Bilan aus Spuenien
Bis ewell sinn 12 Leit bei Bëschbränn an Andalusien ëm d'Liewe komm
Video
Indien
Mord un engem 11 Joer ale Meedche léist grouss Onrouen a Westbengalen aus
Eng Fleegerin kuckt wärend der Hëtzt no enger 97 Joer aler Fra.
Hëtztwell an Däitschland
Robert-Koch-Institut geet vun op d'mannst 5.100 Doudesaffer duerch d'Hëtzt aus
Das EU-Parlament hat für die Einführung eines per App verfügbaren, digitalen Bargelds in Europa gestimmt. Die Abgeordneten beschlossen einen Entwurf für den nötigen Rechtsrahmen, über den sie nun mit den 27 EU-Staaten verhandeln müssen.
"Boergeld" iwwer d'App
EU-Parlament stëmmt fir d'Aféierung vum digitalen Euro
Bilan vum NATO-Sommet zu Ankara
Europa ass bereet, sech méi ze engagéieren - Donald Trump ass zefridden
Audio
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.