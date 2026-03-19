Op der Stater GareSechs Verdächteger ermëttelt bei Douane- a Policekontroll

Um fréie Samschdegmoie ware Police an Douane op der Stater Gare aktiv. Sechs verdächteg Persoune konnten ugetraff ginn.
Update: 19.03.2026 15:46
Zesumme mat der Douane a mat den CFL ass kontrolléiert ginn
Zesumme mat der Douane a mat den zoustännegen Organer vun den CFL huet d’Police leschte Samschdeg tëscht 04:30 Auer a 09:30 Auer op der Stater Gare Kontrollen duerchgefouert. Ausserdeem ass och an den Zich kontrolléiert ginn, déi ukomm oder fortgefuer sinn. Mat dobäi waren och zwee Sichhënn vun der Douane a vun der Police.

Ënnert de Leit, déi kontrolléiert gi sinn, ware sechs Persounen, déi der Police scho signaliséiert waren. Eng hat sech onerlaabt op lëtzebuergeschem Staatsgebitt opgehalen. Donieft ass nach eng Persoun wéinst Verdacht op Handel mat geklauten Objete protokolléiert ginn.

Am meeschte gelies
Ongewéinlechen Asaz
Duschen a Schwämm zu Uewerkuer wéinst Policeasaz blockéiert
Vermësstemeldung
Dat 15 Joer aalt Léa Sand gëtt vermësst
Champions League
Liverpool léisst Galatasaray keng Chance, och Bayern, Atlético a Barcelona weider
Video
15
Geféierlech Asätz um Läschfliger
Neie Fluchsimulator zu Lëtzebuerg soll Piloten op den Eeschtfall virbereeden
Video
Audio
Fotoen
Sozial-beruffleche Projet
Maison Sourirre: En neien Ufank fir benodeelegt Leit
Video
Fotoen
0
Weider News
2.500 concernéiert Salariéeën
Neie Kollektivvertrag fir d'Aarbechterinnen an Aarbechter am Staatsdéngscht
Fotoen
D'Taina Bofferding an de Claude Haagen presentéieren d'Propositioun de loi vun der LSAP zum Droit à l'oubli.
Droit à l’oubli soll gesetzlech verankert ginn
Leit no enger schwéierer Krankheet net weider penaliséieren
0
Grouss Policekontroll am Kader vun der Verkéierssécherheetscampagne "Gutt gesinn" den 20. Januar 2026 vu 7 bis 9 Auer op der N31 zu Péiteng.
An der Nuecht op en Donneschdeg
Mat 160 op der Tréierer Autobunn ënnerwee
D'Gemengenhaus zu Ierpeldeng-Sauer
Wéinst der Aart a Weis vum Gemengesekretär
Zu Ierpeldeng-Sauer ass d'Personal onzefridden
Audio
23
EU-Sommet zu Bréissel
Sozial geziilt Mesuren, wann d'Energiepräisser "substantiell" an d'Luucht ginn
Fotoen
28
An zwee Policeween gerannt a Beamte liicht blesséiert
Zwou Persounen no Course-poursuite zu Keel festgeholl, Déif an der Stad an zu Rëmeleng gepëtzt
