Hate bei engem Abrochversuch eng Waasserleitung beschiedegtD'Police huet zwee presuméiert Abriecher festgeholl, ee war zoppnaass

E Sonndeg de Moie krut d'Police en Abroch an eng Scheier zu Gréiwels gemellt. Dobäi gouf, den éischten Informatiounen no, eng Waasserleitung beschiedegt.
Update: 23.03.2026 17:00
© Laurent Weber

An deem Kontext gouf der Police dann och matgedeelt, dass eng zoppnaass Persoun op engem Busarrêt an der Géigend géing stoen.

Eng Patrull vun der Police konnt zwou Persounen op der Plaz untreffen. Déi weider Enquête huet opgedeckt, dass déi zwee presuméiert Täter nieft hirem Abroch an d’Scheier och an dräi Gefierer agebrach waren, wéi um Terrain vun der Scheier stoungen. Si haten dës no Wäertgéigestänn duerchsicht. Allebéid goufen op Uerder vum Parquet festgeholl a koumen e Sonndegnomëtteg virun den Untersuchungsriichter.

Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
