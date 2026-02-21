RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

SpillzäitFirwat Fräiraum fir Kanner esou wichteg ass

Chris Meisch
Net dirigéieren, mee begleeden: Wéi Kanner beim Spille wichteg Kompetenzen entwéckelen.
Update: 21.02.2026 13:12
© QUENTIN DE GROEVE/Hans Lucas via AFP

Spillzäit ass wuel eng vun de schéinsten Zäite fir ee Kand. Dobäi geet et net nëmmen ëm Ënnerhalung: Beim Spillen entdecke Kanner d’Welt, op hir Manéier, fërderen hir Kreativitéit a stäerken hir sozial an emotional Kompetenzen. E wichtege Rôle, deen net ze ënnerschätzen ass, ass dee vun den Elteren. Et wier wichteg, de Kanner genuch Fräiraum an net ze vill Aschränkunge beim Spillen ze ginn.

Firwat Spillzäit esou wichteg ass / Reportage: Chris Meisch

Spillen ass fir Kanner net just e flotten Zäitverdreif. Et ass eng Form vum Léieren an der Entwécklung vu wichtege Kompetenzen. Dobäi ginn Emotiounen, Sprooch, Motorik a sozial Fäegkeete gefërdert. Besonnesch wichteg ass dobäi de fräie Spillraum (Fräiheet beim Spillen), sou d’Natascha Salomon, Familljentherapeutin bei der Erzéiungs- a Familljeberodung. Kanner sollen d’Méiglechkeet hunn, selwer ze entscheeden, wat a wéi si spillen.

© Chris Meisch

“Beim Fräispill ass et wichteg, de Kanner de Raum ze ginn, och wierklech fräi kënnen ze spillen. Dat heescht, zum Beispill net uleeden, waarden. Als Elteren einfach mol kucken, wat mécht dat Kand, an dat benennen. Grad wann d’Kanner kleng sinn, ass et wichteg, hinne Wierder ze ginn, fir dat wat si maachen, fir dat wat si hunn a fir dat wat si fillen. Et bréngt ganz vill fir d’Entwécklung vu Kreativitéit, vu Fantasie, dass si selwer eppes entwéckele kënnen. Si kënne sech doduerch als kompetent erliewen an ee grousst Selbstwäert entwéckelen.”

Gläichzäiteg geet et net ëm d’Quantitéit vum Spillmaterial. Ze vill Reizer kënnen d’Kanner esouguer iwwerfuerderen. Einfach Géigestänn loosse méi Plaz fir Kreativitéit. E Bauklotz kann en Auto sinn, eng Decken eng Höl. Dës Transformatiounen entstinn aus der Fantasie vum Kand eraus. An dës Kreativitéit, wien hätt et geduecht, gëtt dacks duerch Langweil ugestouss, erkläert d’Natascha Salomon. D’Kanner brauchen heiansdo Langweil, fir Fräiraum fir hir eege Kreativitéit ze hunn.

“Langweil ass souzesoen ee Motor, fir Saache selwer ze entwéckelen. Wann ech mech langweilen, ass dat fir d’éischt mol onangeneem, awer et bréngt mech dozou, eeben deen Zoustand iwwerwannen ze wëllen. A wann ech mech langweilen, ass dat déi Basis, fir d’Kreativitéit a fir Saache selwer ze entwéckelen. A Fantasie a Kreativitéit ass eigentlech dat, wat am wichtegsten ass fir d’Entwécklung vum Kand.”

Spillen ass also keng Niewesaach am Alldag. Et ass eng wichteg Basis fir d’Entwécklung vum Kand a fir d’Relatioun tëscht Elteren a Kanner. An deem Kader, bitt sech dëse Weekend eng flott Geleeënheet, fir zesumme mat de Kanner Spillzäit ze genéissen. Am Centre culturel “Aalt Stadhaus” zu Déifferdeng baut d’Associatioun Ludoland fir ee Weekend en temporäre Spillraum op, wou d’Kanner fräi spille kënnen.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Feelerfräie Johannes Dale-Skjevdal wënnt Gold am Biathlon-Massestart
Video
22
Ieweschte Geriichtshaff kippt Stroftaxen
Trump nennt Decisioun "enttäuschend", eng "Schan", annoncéiert nei weltwäit Stroftax vun 10%
No 22 Joer am Service
Luxair-Maschinn kënnt net méi an de reguläre Fluchbetrib zeréck
Video
Illegal mat iwwer 25km/h ënnerwee
14 vu 15 elektresch Trottinettë bei der Kinnekswiss ware manipuléiert a goufe saiséiert
Gefor vu Faillitten zu Lëtzebuerg
Keng Tranchen am Viraus bezuelen, ier Aarbechten iwwerhaapt ofgeschloss sinn
Video
26
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Policebulletin
Presuméierten Drogendealer zu Schieren gepëtzt, Mandat d'arrêt an der Stad ausgeféiert
Safety First
Fillt Dir Iech sécher am Internet?
Video
Fotoen
"Welt" interpretéiert Eurostat-Etüd
Lëtzebuerg an den Top 10 EU-Länner, wou een op déi mannsten Touristen trëfft?
30
CGDIS
Aacht Blesséierter bei véier Accidenter am Laf vun e Freidegowend
Background am Gespréich (21. Februar)
Leeschtungsdrock ënnert der jonker Generatioun e reelle Problem
Audio
30
Dem Philippe Wilmes säin Affekot, de Maître François Prum.
Choix vun der Expertin an der Affär Wilmes
Gesondheetsministère gesäit keen Interessekonflikt
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.