RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISDräi Blesséierter no dräi Kollisiounen uechter d'Land

RTL Lëtzebuerg
De CGDIS mellt e Freideg direkt dräi Kollisiounen uechter d'Land mat insgesamt dräi Blesséierten.
Update: 20.03.2026 17:15
© Jeannot Ries

Um 11.25 Auer e Freideg koum et zu enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Moto, bei där eng Persoun blesséiert gouf. Den Accident ass um Boulevard Kennedy zu Nidderkäerjeng geschitt, d’Sekuriste vu Käerjeng, Suessem an Déifferdeng waren op der Plaz.

Kuerz no 16 Auer sinn op der Rue Geespelt zu Léiweng e Bus an e Moto anenee gerannt, eng Persoun ass dobäi zu Schued komm. Hei waren d’Ekippe vum Réiserbann a vu Beetebuerg am Asaz.

Eng weider Persoun gouf blesséiert, wéi um RN02 tëscht Bous a Réimech en Auto an e Moto kollidéiert sinn. Betreit gouf d’Affer vun de Sekuriste vu Réimech an aus der Stad Lëtzebuerg.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.