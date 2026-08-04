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Affär ëm frauduléis ImmigratiounDräi Leit aus dem Montenegro goufe verurteelt

RTL Lëtzebuerg
Am Ganze sinn an der Affär ronn 30 Leit inculpéiert. D'Enquête leeft weider.
Update: 04.08.2026 11:08
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Am Dossier ronderëm illegal Immigratioun an der Immigratiouns-Direktioun, wou et ëm d'Virwërf vun Korruptioun, Dokumentefälschung, Subventiounsbedruch an d'Aschleise vu Migrante geet, wieren ewell schonn dräi Leit verurteelt ginn. Dat mellt reporter.lu en Dënschdeg.

Et géif sech ëm dräi Leit aus dem Montenegro handelen, déi am Laf vum Juli, op Basis vun engem sougenannte "Jugement sur accord" mam Parquet jugéiert goufen. Si hätten deemno zouginn, dass si, mat Hëllef vu gefälschten Diplomer, hir Openthaltsgeneemegunge kruten.

D'Urteel heescht deemno ee Joer Prisong mat integralem Sursis a keng Geldstrof wéinst "Faux et usages de faux"

Am Ganze sinn an der Affär ronn 30 Leit inculpéiert. D'Enquête, an déi eng Rei Servicer vun der Police judicaire an puer Untersuchungsriichter involvéiert sinn, leeft weider.

Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Zuel vun den Inculpéierte klëmmt

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