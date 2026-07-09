RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Affär vun illegaler Immigratioun a KorruptiounZuel vun den Inculpéierte klëmmt

Michèle Sinner
De Parquet enquêtéiert wéinst dem Verdacht op eng ganz Rei Infraktiounen, dorënner Korruptioun a d'Schleise vu Mënschen.
Update: 09.07.2026 12:37
© RTL

An der Affär ëm illegal Immigratioun geet d'Zuel vun den Inculpéierten an d'Luucht. E Mëttwoch goufen dräi weider Persoune virun den Untersuchungsriichter gefouert. Zwou dovu koumen an Untersuchungshaft, eng gouf ënner Contrôle judiciare gesat, ass also mat Restriktiounen op fräiem Fouss.

Dës Informatioune vun Tageblatt an 100,7 huet d'Justiz RTL confirméiert. Alles an allem sinn deemno elo 28 Leit inculpéiert, dovu waren der dräi am Staatsdéngscht.

Den Inneminister Léon Gloden hat RTL gesot, datt hie fënnef Mataarbechter aus dem Departement "Ressortissants pays tiers" vun der Direction de l’Immigration wéinst der Affär fräigestallt huet.

Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Bei der Direction de l’Immigration goufe fënnef Mataarbechter fräigestallt

De Parquet enquêtéiert wéinst dem Verdacht op eng ganz Rei Infraktiounen, dorënner Korruptioun an d'Schleise vu Mënschen.

Am meeschte gelies
Affär vun illegaler Immigratioun a Korruptioun
Bei der Direction de l’Immigration goufe fënnef Mataarbechter fräigestallt
Video
Paul Philipp
"Causa Trump/Infantino ass eng Katastroph fir de Futtball“
Audio
16
Méiglech Amokdot
Police mellt eng Rei Schwéierblesséierter, 16 Joer ale Verdächtege festgeholl
LU-Alert warnt virun Hëtzt am Süden
Vun en Donneschdegmëtteg bis Hallefnuecht gëllt nees eng Alerte jaune
No 1:2-Defaite auswäerts bei Klaksvik
Biisser Convoi hänkt op de Färöer Insele fest
Video
Weider News
Een Täter festgeholl
Police mellt zwee Fäll vun Déifstall an der Stad
Siwe Joer Prisong, dovu fënnef mat Sursis
Am Appell gouf dat 1. Urteel géint Suessemer Sozialaarbechter confirméiert
Trotz Kritik iwwer Käschtepunkt
Chamber stëmmt eestëmmeg fir Moderniséierung vu Steierverwaltung
0
Schwéier mat Messer blesséiert
Police lancéiert weideren Zeienopruff no Virfall um Glacis op Nationalfeierdag
"Portal Eent"
Gemeng Esch weist Reprochë vum Promoteur Kindy Fritsch zeréck
11. an 12. Juli
D'Maison médicale an der Stad ass iwwert de Weekend zou
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.