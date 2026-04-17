Kritik vun "déi gréng""D'Regierung huet kee Plang fir d'Zukunft vum Land"

Amplaz “Lëtzebuerg fir d’Zukunft ze stäerken”, sou wei d’CSV-DP Regierung sech et virgeholl huet, gëtt just am Krisemodus agéiert a versicht sech bis d’nächst Walen iwwer Waasser ze halen. Esou d’Kritik vun déi gréng um Freideg op enger Pressekonferenz, bei där si de Bilan vun der éischter Hallschent vun der Legislaturperiod gezunn hunn.
D’Regierung wier an de leschten zwee an en halleft Joer virun allem mat sech selwer beschäftegt an hätt kee Plang fir d’Zukunft vum Land, a fir de Gros vun de Leit. A Punkto Finanzpolitik zum Beispill fuerdert d’Oppositiounspartei eng Neiorientéierung a méi Responsabilitéit, Wäitsiicht a sozial Gerechtegkeet. D’Wunnengskris géif sech mat der CSV an DP just weider zouspëtzen an och a Punkto Natur- a Klimaschutz géif d’Regierung hir Verspriechen net halen. Déi gréng schwätze vun enger kuerzsiichteger, sozial an ökologesch desequilibréierter Politik.