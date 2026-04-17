Kritik vun "déi gréng""D'Regierung huet kee Plang fir d'Zukunft vum Land"

Claudia Kollwelter
D'Regierung wier an de leschten zwee an en halleft Joer virun allem mat sech selwer beschäftegt.
Update: 17.04.2026 12:24
Amplaz “Lëtzebuerg fir d’Zukunft ze stäerken”, sou wei d’CSV-DP Regierung sech et virgeholl huet, gëtt just am Krisemodus agéiert a versicht sech bis d’nächst Walen iwwer Waasser ze halen. Esou d’Kritik vun déi gréng um Freideg op enger Pressekonferenz, bei där si de Bilan vun der éischter Hallschent vun der Legislaturperiod gezunn hunn.

D’Regierung wier an de leschten zwee an en halleft Joer virun allem mat sech selwer beschäftegt an hätt kee Plang fir d’Zukunft vum Land, a fir de Gros vun de Leit. A Punkto Finanzpolitik zum Beispill fuerdert d’Oppositiounspartei eng Neiorientéierung a méi Responsabilitéit, Wäitsiicht a sozial Gerechtegkeet. D’Wunnengskris géif sech mat der CSV an DP just weider zouspëtzen an och a Punkto Natur- a Klimaschutz géif d’Regierung hir Verspriechen net halen. Déi gréng schwätze vun enger kuerzsiichteger, sozial an ökologesch desequilibréierter Politik.

PDF: Pressedossier - Wéi no bei dir ass déi nei Politik?

Am meeschte gelies
Käschte vun enger Milliard Euro
"Masterplang" fir Moderniséierung vu Fluchhafen um Findel presentéiert
Audio
Fotoen
59
Mam Caroline Mart geet de Kloertext an d'Pensioun
Neit Konzept fir politesch Emissioun mam Claude Zeimetz a Pit Everling
Bilan vum "Speedmarathon 2026"
Mobil Radaren hunn 2.231 Mol bannent 24 Stonne geblëtzt, 5 Permisen agezunn
De Kloertext: 25 Joer Télévie
"Mir hunn duerch den Télévie ganz vill Projete kënne maachen, déi mer soss net hätten"
Video
Fotoen
9
Och mat Hëllef aus Lëtzebuerg
75.000 kriminell Online-User bei globaler Operatioun verwarnt, 4 Festnamen
Weider News
An den 3 éischte Méint vum Joer waren
Zuel vu Faillitte stabel, Liquidatioune sinn erofgaangen
0
Zwee Fäll zu Steebrécken
Gedronk an ze séier oder gedronk an ze midd? Police huet zwee Permisen agezunn
Stoung an der Vergaangenheet dacks an der Kritik
80% soe sech haut zefridde mam Adapto-Service
Audio
0
Aus dem Policebulletin
Fënster vum Auto ageschloen a Saachen draus geklaut
Campagne "AI is not human"
D'Roboterpopp René soll fir d'Risike vun der KI sensibiliséieren
Video
Fotoen
Logementskommissioun
Wéi kënnen d'Locatiounspräisser gereegelt ginn?
Audio
