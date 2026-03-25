Kontroll zu Dikrech

Zu Dikrech ass der Police en Dënschdeg den Owend en Automobilist an d'Netz gaangen, deen drogéiert ënnerwee war, a munch Illegales dobäi hat.
Update: 25.03.2026 17:12
Um Dënschdeg den Owend huet d’Police an enger allgemenger Kontroll e Chauffer ugehalen, bei deem sou Munches net an der Rei war. Géint hie louch e partiellt Fuerverbuet vir, donieft waren d’technesch Kontroll an d’Steiervignette ofgelaf.

Well d’Beamten am Gefier d’Iwwerreschter vun engem Joint fonnt hunn, gouf den Auto weider ënnersicht. Dobäi konnte puer Behälter fonnt ginn, an deene kleng Quantitéite Kokain, Ketamin a 15 Ecstacy-Pëllen dra waren. Ausserdeem goufen eng Tut Marihuana, Geschier fir d’Huele vun Drogen ze preparéieren a Boergeld séchergestallt.

Um Enn war och den Drogentest beim Chauffer positiv, sou datt en neit Fuerverbuet ausgestallt an de Mann festgeholl gouf. Op Uerder vum Parquet hat hien e Mëttwoch de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.

Am meeschte gelies
Policebüro Capellen
Dat 16 Joer aalt Meedchen ass nees doheem
No néng Joer
Mohamed Salah verléisst um Enn vun der Saison den FC Liverpool
4
Konflikt am Noen Osten
Trump proposéiert Friddensplang, Iran wëll Hormus-Passage deels opmaachen
Konte vum Internationale Strofgeriicht
Oppositioun reprochéiert Regierung Passivitéit an Affär vun zwee zoue Spuerkeess-Konten
Video
22
Bloe Mäerz
Sensibilisatioun fir d'Preventioun an den Depistage vum Daarmkriibs
Video
Fotoen
Weider News
Appell an Affär Mord Vapiano um Kierchbierg
Et bleift bei 30 Joer Prisong
Präisser ginn zréck
98er, Diesel a Masutt gi méi bëlleg
Den CGDIS mellt
Auto op der Kopp tëscht Gréiwelsser Barrière a Leidelenger Gare
Forum fir Sécherheet, Gesondheet a Wuelbefannen op der Aarbecht
D’Zuel vun Aarbechtsaccidenter geet weider erof
Video
Audio
Fotoen
0
De Wirtschaftsminister Lex Delles op der Pressekonferenz
Decarbonatioun vun der Industrie
Manner Gas fir méi Onofhängegkeet
Audio
4
D'Constance gouf am Juli 2025 mat Kriibs diagnostizéiert.
Constance, 13 Joer al
"Ech wousst net, datt Kanner och Kriibs kréie kënnen"
Video
