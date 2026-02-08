Betraff sinn d’Flich LG8012 (Paräis–Lëtzebuerg), LG6552 (Roum–Lëtzebuerg), LG592 (Neapel–Lëtzebuerg) an LG962 (Enfidha–Lëtzebuerg), déi op Léck (LGG) respektiv Bréissel (BRU) ëmgeleet goufen.
Dës Wiederbedéngunge beaflossen de Fluchbetrib staark a kënnen och weider Auswierkungen hunn. Luxair iwwerwaacht d’Situatioun permanent a gräift all néideg Moossnamen, fir d’Stéierungen esou kleng wéi méiglech ze halen an d’Sécherheet vun de Passagéier ze garantéieren, sou d’Schreiwes.
D’Passagéier ginn opgefuerdert, sech virum Ofreesen iwwer de Status vun hirem Fluch ze informéieren an genuch Zäit fir de Wee op de Fluchhafen anzeplangen. All Ännerunge ginn de betraffene Passagéier direkt iwwer Kontaktdonnéeën aus der Buchung matgedeelt.