RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Um SonndegËmleedung vu Luxair-Flich wéinst Niwwel um Findel

RTL Lëtzebuerg
Wéinst staark ageschränkter Siicht duerch Niwwel um Fluchhafen hu missen véier Luxair-Flich op aner Fluchhäfen ëmgeleet ginn.
Update: 08.02.2026 15:16
© RTL

Betraff sinn d’Flich LG8012 (Paräis–Lëtzebuerg), LG6552 (Roum–Lëtzebuerg), LG592 (Neapel–Lëtzebuerg) an LG962 (Enfidha–Lëtzebuerg), déi op Léck (LGG) respektiv Bréissel (BRU) ëmgeleet goufen.

Dës Wiederbedéngunge beaflossen de Fluchbetrib staark a kënnen och weider Auswierkungen hunn. Luxair iwwerwaacht d’Situatioun permanent a gräift all néideg Moossnamen, fir d’Stéierungen esou kleng wéi méiglech ze halen an d’Sécherheet vun de Passagéier ze garantéieren, sou d’Schreiwes.

PDF Schreiwes Luxair

D’Passagéier ginn opgefuerdert, sech virum Ofreesen iwwer de Status vun hirem Fluch ze informéieren an genuch Zäit fir de Wee op de Fluchhafen anzeplangen. All Ännerunge ginn de betraffene Passagéier direkt iwwer Kontaktdonnéeën aus der Buchung matgedeelt.

Am meeschte gelies
Tréier
D'Police huet an der Foussgängerzon op en arméierte Mann geschoss
Fotoen
RIP
Den Acteur Patrick Hastert ass dout
2
Basketball
Sparta Bartreng an Arantia Fiels heeschen d'Coupe-Gewënner
Video
Fotoen
6
Sonndesinterview mat der Maisy Ginter-Bonichaux
Nach fit mat bal 102 Joer? "Et muss een de Wëllen hunn, wann et och schwéier ass"
Video
Fotoen
10
Kierchbierg
De Boulevard Pierre Frieden ass zu enger neier Bus-Gare ginn, fannen Awunner
Video
Weider News
D'Lëtzebuerger Justiz
Wéi ee Geriicht ass wéini zoustänneg?
An Tirol ass et zum Tëschefall komm
An Éisträich
Lëtzebuerger Schifuerer vu Pist gedrängt ginn a mat Bus kollidéiert
Vill Aarbecht fir d'Police
Alkohol, Kaméidi a schlecht Behuelen
Symbolbild vun enger Brëtsch an enger Ambulanz
Den CGDIS mellt
4 Blesséierter bei 3 Accidenter um Samschdegowend
"LGS Thinking Day"
1.500 Guiden a Scouten 24 Stonnen a Beweegung
Video
Fotoen
D'Lëtzebuerger Justiz
Wéi ee Geriicht ass wéini zoustänneg?
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.